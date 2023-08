L’Ukraine est un terrain de paintball pour l’OTAN

ACAR

Cetatten­dait son «», le voi­là (1)

Le com­plexe mili­ta­ro-indus­triel de l’OTAN fait mar­cher les chaînes de pro­duc­tion sans com­plexe. L’Ukraine est la variable d’a­jus­te­ment qui per­met de refi­ler les nanars obso­lètes pour les rem­pla­cer par les der­nières géné­ra­tions de fau­cheuses de vies. Quel cynisme !

Un canon Caesar(2) par ici, un char Léopard par là, chaque pays refile à Zelensky son sur­plus mili­taire façon Puces de Paris. Militaria, une pas­sion mon­diale. Un Saab Gripen par ici, un F16 par là. Tiens, le F16, jus­te­ment. La Pologne, la Belgique et bien d’autres vont refi­ler leurs F16 en fin de potentiel.

Volodymyr vient cher­cher aux Pays-Bas et au Danemark ses 61 nou­veaux jouets Fisher Price.

Mais pas tout de suite(3), au fur et à mesure que leur seront livrés les flam­bant neufs Lockheed Martin F‑35.

Il y a un calendrier américain à respecter :

fin de l’an­née, 2024, 2025, 2026 ? Et nous, on entend dire en musique de fond qu’il fau­drait leur refi­ler nos vieux Mirage 2000.

C’est que l’immense terrain de paintball ukrainien doit durer au moins dix années selon les experts en génocides

Zelensky VS Poutine, que le plus couillu l’emporte. Un soap ope­ra sur fond de laser game en plu­sieurs sai­sons à venir.

Sinon, on en est déjà à plus de 500.000 morts et bles­sés de part et d’autre et ce n’est que le début. Mais ça, tout le monde s’en fout.

Michel Lebon

Notre illus­tra­tion à la une : paintball