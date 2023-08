À qui appartient l’espace ?

Chaque lan­ce­ment envoie une ving­taine de satel­lites. Il en fau­dra 2 250 pour arri­ver à 45 000 à rai­son de 20 satel­lites par fusée. En main­te­nant ce rythme effré­né d’un lan­ceur avec 20 satel­lites tous les 4 jours, cela pren­dra encore… 25 ans !

Ainsi donc un particulier s’octroie l’espace pour y faire fortune

Les nui­sances des astro­nomes ? Cela ne le regarde pas. Les nui­sances lorsque ces mil­liers de satel­lites se consu­me­ront dans l’at­mo­sphère et répan­dront leurs débris ? Cela ne le regarde pas non plus.

Nous écri­vions dans notre article du 8 mars 2023 À qui appar­tient le ciel ? :