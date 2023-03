À qui appartient le ciel ?

Quelle enti­té peut-elle se per­mettre de s’ap­pro­prier le ciel pour y accom­plir son noir des­sein ? Le ciel appar­tient à tout le monde et non pas à quelque orga­ni­sa­tion occulte que ce soit.

Le comble dans tout cela, c’est que le pan­neau affiche : « Bienvenue à Cannes qui res­pecte l’es­pace public – Plan anti-inci­visme » Dans le même temps, au des­sus de nos têtes, l’es­pace public est acca­pa­ré sans la moindre trans­pa­rence (même si les soup­çons portent sur l’OTAN) dans une démarche d’in­ci­vi­li­té totale. Les Français ne sup­portent plus qu’on les prenne pour des idiots.

Ce ciel accaparé nous rappelle la mer accaparée

Le ciel et la mer — et l’air et la terre — sont des bien­faits com­muns à l’hu­ma­ni­té. La mer est elle aus­si uti­li­sée à des fins mer­can­tiles car elle évite à cer­tains de trai­ter leurs déchets. Il est bien enten­du moins coû­teux de les jeter à la mer que de les recycler.



Il n’y a pas que les bou­teilles plas­tiques dont on se débar­rasse ain­si. Il y eut des mil­liers de fûts de déchets radio­ac­tifs qui sont en train de se désa­gré­ger. Et très récem­ment encore, le Brésil a cou­lé en mer son porte-avions Sao Paolo (ex-Foch) car il reve­nait trop cher de le démanteler.

Nos diri­geants sont bien loin d’une conscience col­lec­tive planétaire.

Massimo Luce