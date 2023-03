7 mars 2023 : grève générale ! Même pas mal !

Nous écri­vions il y a quelques jours à peine que les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes ne désar­maient pas. Nous ne pou­vions si bien dire puis­qu’ils se sont à nou­veau mobi­li­sés ce mar­di pour expri­mer leur démarche spé­ci­fique au regard de la grève géné­rale du 7 mars 2023.

À cette occa­sion, un nou­veau tract tout à la fois « déto­nant » et « déton­nant » fut dis­tri­bué au rond-point Saint-Jean-Cassien à Cannes – La Bocca, qui en éton­ne­ra plus d’un et dont voi­ci le fac-similé :