Guerre en Ukraine : les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes ne désarment pas

Les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes sont tou­jours pré­sents, chaque same­di avec une admi­rable opi­niâ­tre­té, aux ronds-points de Cannes, Le Cannet ou Antibes, même si leur dévo­lu se porte doré­na­vant sur le Rond-Point Saint-Cassien de Cannes – La Bocca (illus­tra­tion ci-dessus).

Alors que les ins­ti­tu­tions éta­blies aime­raient bien voir les Gilets Jaunes se can­ton­ner au prix de l’es­sence, les irré­duc­tibles Gilets Jaunes de Cannes – Antibes n’hé­sitent plus à mener un com­bat non plus caté­go­riel ou maté­riel, mais poli­tique, voire géo­po­li­tique. Cette semaine, les Gilets Jaunes abordent la guerre en Ukraine alors qu’on ne les attend pas sur le sujet. Certains Gilets Jaunes d’autres sites se sentent un peu bous­cu­lés par cette démarche, mais le suc­cès est là à Cannes : les auto­mo­bi­listes apportent leur sou­tien à ces mili­tants, et tendent doré­na­vant la main par la fenêtre pour empor­ter au pas­sage le tract de la semaine.

Il faut bien dire que ce sujet pré­oc­cupe les Français, puisque dans la même semaine nous publiions :

Voici ce que les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes ont à dire sur le sujet :