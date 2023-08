La Russie emporte — aussi — la bataille du « soft-power »

C’est sûr, tout cela ne fait plus rêver

L’URSS, à bout de course, n’a pas ral­lié la sphère occi­den­tale, comme cela était pré­vu par les oli­garques mon­dia­listes. Pire ! En s’ef­fon­drant l’URSS a décou­vert une Russie tra­di­tion­nelle, ortho­doxe et patriote, ins­truite et culti­vée. Poutine a su très habi­le­ment neu­tra­li­ser les oli­garques qui pen­saient prendre le Pouvoir, renouer avec la Russie ortho­doxe et assu­mer l’hé­ri­tage sovié­tique. Pendant que l’on efface à Bruxelles toute réfé­rence à notre his­toire chré­tienne, sachant que l’Europe a déjà exis­té, mais elle était chré­tienne, Poutine lui a chan­gé en 2020 la Constitution en y gra­vant dans le marbre la réfé­rence à Dieu et l’in­ter­dic­tion du mariage homosexuel.

Poutine est en paix avec les 20 mil­lions de Russes musul­mans (20 % de la popu­la­tion totale) qui sont russes et patriotes tout en étant musul­mans. Ils sou­tiennent acti­ve­ment leur pays contre l’Occident déca­dent, athée et woke. Ils com­battent en nombre en Ukraine.

L’Afrique a su résis­ter à l’in­jec­tion obli­gée de potion vac­ci­nale expé­ri­men­tale dite « anti-Covid ». Elle l’a payé de l’as­sas­si­nat de plu­sieurs de ses diri­geants, ce que démontre Philippe Aimar dans ses livres-enquêtes(1).

La suite logique de tout cela est que l’Afrique s’est tour­née vers la Russie alors que la France pou­vait pré­ser­ver ses acquis cultu­rels his­to­riques. Mais Macron en a ajou­té des couches.

Le « soft-power » russe l’a emporté

Pour l’ins­tant en Afrique, et bien­tôt pro­ba­ble­ment en Europe.