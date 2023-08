Les Lacs du Connemara contre Boum Boum Baby : le choc des Titans

Bien, trêve de plai­san­te­rie. Je laisse la parole à Jacques Revaux(6), qui est, lui, un com­po­si­teur de musique sub­til et inven­tif tout autant que l’est le paro­lier Pierre Delanoë dans son domaine. Pour le grand public, qui ne se pré­oc­cupe que très peu de ce qui se passe dans les cou­lisses et qui ne connaît pas tou­jours ces hommes et ces femmes de l’ombre qui font la répu­ta­tion d’un inter­prète, seul, le nom de Michel Sardou est connu et ado­ré comme une idole.

Cette chan­son, Les lacs du Connemara, est incon­tes­ta­ble­ment la plus abou­tie du réper­toire fran­çais popu­laire contem­po­rain. La preuve en est qu’elle est plé­bis­ci­tée par le public en per­ma­nence depuis l’année de sa créa­tion en 1981.

Mais pour­quoi cette haine ? Pourquoi s’attaquer à cette chan­son précisément ?

D’abord pour son suc­cès popu­laire ; les gens de cette gauche mon­daine détestent le Peuple ; d’ailleurs, pour­quoi faire per­du­rer cette dicho­to­mie mal­saine comme le fait Juliette Armanet en tor­dant la bouche quand elle pro­nonce le mot « droite » ? Peut-être aus­si parce que cette chan­son porte en elle tous les ingré­dients et toutes les valeurs qui ont fait le génie de notre peuple et qui sont à l’exact oppo­sé de toutes les idées « pro­gres­sistes » et déca­dentes que nos diri­geants veulent nous imposer.

Même si les paroles de cette chan­son font expli­ci­te­ment réfé­rence à l’histoire catho­lique de l’Irlande, la chan­son nous ren­voie incons­ciem­ment à un pas­sé loin­tain (tout est rela­tif) anté­rieur à l’arrivée du chris­tia­nisme en Gaule, il y a donc bien plus de 2000 ans. La Gaule ? Quel rap­port avec l’Irlande ? Mais les Français d’aujourd’hui ne savent plus, ou ne l’ont jamais su, que nos ancêtres les Gaulois sont des Celtes, et même les plus nom­breux de la grande nation celte, sur le ter­ri­toire le plus éten­du de cette eth­nie ; nous por­tons tous en nous ses gènes et notre ADN en est consti­tué en majeure par­tie ; nous sommes là bien loin des apports exo­tiques que nos modernes his­to­riens peinent à exhu­mer pour faire de la France une nation « métis­sée », sauf à lui adjoindre la branche ita­lienne des Gaulois, les Insubres au nord de l’Italie qui ont fon­dé Milan, ou sa branche espa­gnole, les Celtibères, l’une et l’autre pénin­sule (ita­lienne et ibé­rique) ayant consti­tué majo­ri­tai­re­ment l’apport soi-disant « étran­ger » à nos Gaulois français.

Voilà, peut-être, ce qui doit déplaire à notre « artiste », si tant est qu’elle ait une vague idée des ori­gines du pays qu’elle habite. Car sa réac­tion épi­der­mique concer­nant cette chan­son – qui consiste sim­ple­ment à nier farou­che­ment toute trace de pas­sé, d’origine, d’histoire, de nature, vu comme quelque chose de dégoû­tant, selon le terme employé par Juliette Armanet – nous amène à nous deman­der si ce com­por­te­ment n’est pas annon­cia­teur de l’une des pre­mières phases d’un pro­ces­sus ini­tié par le Système qui, s’inspirant du concept trans­hu­ma­niste, vise­rait à la pro­duc­tion d’être hybrides, plus tout à fait humains, pas encore com­plè­te­ment robo­ti­sés, un peu comme les indus­triels de l’agroalimentaire pro­duisent des tomates hors-sol, arti­fi­cielles, qui n’ont plus aucune attache avec le sol ou la nature, nour­ries d’éléments chi­miques et for­ma­tées sur un mode uni­forme sus­cep­tible de plaire au plus grand nombre, avec de jolies cou­leurs et de jolies formes, mais com­plè­te­ment insipides.

Ces êtres hybrides, uni­que­ment pré­oc­cu­pés de leur petites per­sonnes, atten­tifs à toutes les nou­velles ten­dances, empor­tés comme les feuilles mortes au moindre coup de vent, pul­lulent déjà dans les quar­tiers à la mode de Paris ou des grandes villes, et dans les pro­fes­sions et espaces sociaux choyés par nos gou­ver­nants (presse, milieux artis­tiques, mino­ri­tés de toutes sortes agres­sives et reven­di­ca­tives) car ils servent de relais média­tiques à toutes les injonc­tions des­ti­nées à contraindre ce petit peuple fran­çais fait de chair et de sang, et ils servent éga­le­ment de paravent, ou de modèles, aux pires per­ver­sions pro­mues et exer­cées par la caste mondialiste.

Nous ne savons pas quelle est la durée de vie de ces coques vides mais, nous réfé­rant aux lois de la nature, nous savons qu’un arbre pri­vé de ses racines meurt dans des délais rela­ti­ve­ment courts.

Pierre-Émile Blairon

