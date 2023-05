Le début de la fin de l’Occident américain

Le déclin est géopolitique

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), créées en 2011, s’en­gouffrent dans la brèche. Le nombre des pays qui veulent adhé­rer aux BRICS et à l’Organisation de coopé­ra­tion de Shanghai (OCS) atteint une ving­taine d’États : Algérie, Argentine, Iran, Arabie saou­dite, Turquie, Égypte, Afghanistan, Kazakhstan, le Nicaragua, Nigeria, Sénégal, Thaïlande, Émirats arabes unis, et bien d’autres. Tandis que l’OTAN s’é­tend au for­ceps en Europe, de grands pays pos­tulent pour adhé­rer aux BRICS.

L’Algérie, le Sénégal pos­tulent à l’adhé­sion aux BRICS ! La France y a per­du toute influence, au contraire.

L’Occident amé­ri­cain ne fait plus rêver. L’Occident devient de plus en plus iso­lé, et fait figure de puis­sance décli­nante. Le sacre du roi Charles III à 74 ans est emblé­ma­tique de cet Occident moribond.

Immédiatement après cette ridi­cule céré­mo­nie, l’Inde et l’Afrique du sud ont deman­dé à la famille royale la res­ti­tu­tion de dia­mants volés. Comprenez : nous n’a­vons plus peur, vous n’êtes que des voleurs.

Des voleurs et des men­teurs ! La gigan­tesque mani­pu­la­tion Covid 19 a révé­lé la mal­veillance de l’Occident. L’Afrique garde en mémoire les opé­ra­tions vac­ci­na­toires expé­ri­men­tales de l’OMS.