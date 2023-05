Midi blanc : rassemblement royaliste provençal les 10 et 11 juin 2023

Les same­di 10 et dimanche 11 juin pro­chain, réser­vez votre week-end !

L’Action fran­çaise tien­dra, à proxi­mi­té de Toulon et dans un cadre varois enchan­teur, un ras­sem­ble­ment visant à réunir les roya­listes provençaux.

Le same­di, les mili­tants pro­ven­çaux de l’Action fran­çaise se réuni­ront pour se for­mer intel­lec­tuel­le­ment au com­bat des idées poli­tiques.

Le dimanche, nous accueille­rons l’en­semble de nos mili­tants et sym­pa­thi­sants tout au long de la jour­née, au fil d’un pro­gramme aus­si riche que dense.

La jour­née démar­re­ra avec une messe à 9h et se pour­sui­vra sur une confé­rence de Renaud Camus qui inter­vien­dra sur le thème des rem­pla­ce­ments.

Après le ban­quet du Midi, l’his­to­rien Thomas Taquin abor­de­ra le thème de Toulon sous la Révolution.

Des stands arti­sa­naux et artis­tiques seront éga­le­ment à dis­po­si­tion du public tout au long de la jour­née.

Une garde d’en­fant sera dis­po­nible gra­tui­te­ment sur place.

