Qui vit par l’épée périra par l’épée

Ah bon ?

• Qu’en pensent les dizaines de Gilets Jaunes ébor­gnés par les LBD (lan­ceur de balles de défense) de la police qui visait soi­gneu­se­ment les visages des mani­fes­tants ? Alors qu’En Même Temps, les Black Blocs van­da­lisent la voie publique en toute impu­ni­té.

• Qu’en pensent les mil­liers d’in­fir­miers et d’in­fir­mières bru­ta­le­ment virés au pré­texte qu’ils n’ac­cep­taient pas de se faire injec­ter la potion empoi­son­née de Big Pharma ?

• Qu’en pensent nos tout-petits à qui l’on impose crû­ment et bru­ta­le­ment dans les écoles, la Théorie du Genre qui les trau­ma­tise ?

• Qu’en pensent les mil­lions de retrai­tés bafoués par le can­di­dat Macron qui avait pro­mis de ne pas « tou­cher aux retraites » ?

• Qu’en pensent les mil­liers de vic­times au quo­ti­dien des vio­lences urbaines bana­li­sées au point que cer­tains ter­ri­toires de la République retournent à la bar­ba­rie ?

• Qu’en pensent les mil­lions de Français vio­lem­ment offen­sés par toute la clique poli­tique qui a outre­pas­sé la consul­ta­tion popu­laire du réfé­ren­dum sur l’Europe en 1992 ?

Et on pour­rait pro­lon­ger cette liste car le mode de ce gou­ver­ne­ment qui repose sur le men­songe (lire Macron : flo­ri­lège des pro­messes non tenues du 29 avril 2023).

Loin de nous l’in­ten­tion de dis­cul­per les agres­seurs du « petit-neveu du Président » car ils répondent à la vio­lence par la vio­lence, ce qui ne mène à rien. Mais mon­sieur Macron, s’il vous plaît, ne venez pas nous don­ner des leçons de morale. Vous êtes en cela, et sur tous les registres, bien mal placé.