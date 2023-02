Des centaines de millions de personnes découvrent ce qui se passe réellement dans le monde.

Que se passe-t-il ?

Depuis des siècles, notre monde est diri­gé par des familles astro­no­mi­que­ment riches, appe­lées les « royaux », les « élites », les « 1% », la « classe supé­rieure », la « noblesse », etc. Il y a quelques siècles à peine, ils régnaient au grand jour, vivant luxueu­se­ment dans leurs châ­teaux éle­vés et exal­tés, tan­dis que le reste de la popu­la­tion était pauvre et tra­vaillait dur dans ses fermes, pour enri­chir davan­tage ces familles « nobles ».

Avec l’é­mer­gence de la démo­cra­tie et des élec­tions, les tyrans ont dû chan­ger de stra­té­gie pour main­te­nir leur emprise sur l’hu­ma­ni­té. Ils se sont ins­tal­lés dans l’ombre de la socié­té, d’où ils ont pour­sui­vi leurs opé­ra­tions de contrôle du monde. Cette fois, cepen­dant, la majo­ri­té de la popu­la­tion n’en a plus conscience, car tout ce qu’elle voit, ce sont des gou­ver­ne­ments dits « démo­cra­tiques ». Le citoyen moyen est loin de savoir que ses gou­ver­ne­ments « démo­cra­ti­que­ment élus » ne sont rien d’autre qu’un théâtre de marion­nettes pour le public, tan­dis que les véri­tables diri­geants ne montrent jamais leur visage à la télévision.

Ils ont conçu des méthodes raf­fi­nées de mani­pu­la­tion des élec­tions, pour posi­tion­ner leurs marion­nettes dans les gou­ver­ne­ments sup­po­sés « démo­cra­tiques ». De cette façon, ils pou­vaient res­ter au Pouvoir, alors que les gens pensent qu’ils vivent dans des démocraties. Ces diri­geants ont éga­le­ment cher­ché à obte­nir le contrôle total des grands médias, afin de mani­pu­ler le flux d’in­for­ma­tions et de main­te­nir les masses dans une igno­rance totale de la situa­tion réelle de notre monde. Tant qu’ils peuvent convaincre l’hu­ma­ni­té que tout va bien, ils peuvent conti­nuer à jouer leur jeu. L’année où tout a commencé à changer…

En 2020, quelque chose s’est produit, qui a annoncé l’aube d’une nouvelle ère. La plu­part d’entre vous savent que la pan­dé­mie n’é­tait pas un évé­ne­ment natu­rel mais une opé­ra­tion stra­té­gi­que­ment orches­trée. Le but était de mettre en place de nou­veaux sys­tèmes de sur­veillance et de contrôle, de détruire la classe moyenne par des lock­downs, afin que toutes les richesses soient trans­fé­rées aux méga-cor­po­ra­tions qui res­taient ouvertes pen­dant les lockdowns.

Le but de ces fer­me­tures était de ren­for­cer la domi­na­tion des diri­geants, qui pos­sèdent les méga-cor­po­ra­tions, tout en éli­mi­nant la classe moyenne, qui deve­nait une menace pour leur mono­pole. C’est pour­quoi les grands super­mar­chés sont res­tés ouverts, alors que toutes les petites épi­ce­ries ont dû fer­mer. Des mil­lions de petites entre­prises ont fait faillite, tan­dis que des bil­lions de dol­lars ont été gagnés par les grandes entre­prises, pen­dant les fermetures.

Des mil­liers de scien­ti­fiques, de méde­cins, d’a­vo­cats, de chefs d’en­tre­prise et de citoyens intel­li­gents par­mi les meilleurs au monde ont vu la fraude qui se dérou­lait. Ils ont obser­vé com­ment tous les trai­te­ments pour le Covid étaient sup­pri­més, com­ment tous les bons méde­cins qui ne jouaient pas le jeu étaient cen­su­rés, com­ment les médias pous­saient constam­ment à l’hys­té­rie folle, et com­ment les gou­ver­ne­ments men­taient à lon­gueur de jour­née. Des man­dats sans fon­de­ment, comme les confi­ne­ments des­truc­teurs, les masques nocifs, la dis­tan­cia­tion anti­so­ciale et les injec­tions for­cées de sub­stances toxiques non tes­tées, ont for­cé des cen­taines de mil­lions de per­sonnes à ouvrir les yeux et à com­men­cer à voir ce qui se passe dans notre monde.

Lorsque la véri­table science est sup­pri­mée et que la pro­pa­gande anti­scien­ti­fique est mise en avant, toute per­sonne intel­li­gente sait que le mal est à l’œuvre. Des cen­taines de mil­lions de per­sonnes sont désor­mais conscientes de l’exis­tence de struc­tures de pou­voir cri­mi­nelles dans notre monde, qui infligent des souf­frances indi­cibles à l’hu­ma­ni­té afin d’ac­croître leur propre pou­voir et leur richesse. Beaucoup d’entre nous ont éga­le­ment obser­vé com­ment les can­di­dats poli­tiques les moins popu­laires de nos pays ont gagné mas­si­ve­ment face aux can­di­dats les plus popu­laires. Ceux qui n’a­vaient qu’une poi­gnée de par­ti­sans lors de leurs quelques ras­sem­ble­ments ont soi-disant gagné contre les can­di­dats qui ras­sem­blaient des mil­lions de per­sonnes lors de leurs nom­breux ras­sem­ble­ments. Cette fraude élec­to­rale fla­grante a réveillé beau­coup d’entre nous, car nous avons réa­li­sé que la démo­cra­tie n’exis­tait pas et que les marion­nettes d’en­ti­tés cri­mi­nelles étaient posi­tion­nées pour diri­ger nos nations. En bref, un nombre crois­sant de per­sonnes sur toute la pla­nète com­mence à voir ce qui se passe réel­le­ment dans notre monde et prend des mesures pour mettre fin à ces opé­ra­tions criminelles. Un réveil mondial qui renverse le cours des choses

StopWorldControl.com a été créé pour ser­vir de plate-forme à la pour­suite de cette prise de conscience. Nous don­nons la parole à des scien­ti­fiques, des avo­cats, des méde­cins et toutes sortes d’ex­perts de pre­mier plan, qui n’ont pas ven­du leur âme pour de l’argent, mais qui sont res­tés fidèles à leur voca­tion de ser­vir l’humanité.

En plus d’ex­po­ser les méca­nismes malé­fiques, nous offrons éga­le­ment un espoir pour l’a­ve­nir, en révé­lant les déve­lop­pe­ments pro­met­teurs qui émergent et qui rem­pla­ce­ront les sys­tèmes cor­rom­pus. Des méthodes libé­ra­trices pour l’éner­gie, la san­té, la banque, l’a­gri­cul­ture, etc. Nous vou­lons pro­mou­voir ces déve­lop­pe­ments qui sont créés par de bonnes per­sonnes qui rêvent d’un monde qui ne soit pas diri­gé par des tyrans. Les secrets des Nations Unies

Notre pre­mière pro­duc­tion dis­po­nible en fran­çai­sest LES SECRETS DES NATIONS UNIES. Ce docu­men­taire révé­la­teur montre com­ment l’ONU est en fait une orga­ni­sa­tion cri­mi­nelle, uti­li­sée par des oli­garques avides de Pouvoir pour voler l’humanité. C’est un film à voir abso­lu­ment pour tout le monde. Il explique pour­quoi il y a tant de pau­vre­té, de guerre, de souf­france et de dettes dans notre monde, et qui est der­rière tout cela. StopWorldControl.com n’est pas une pla­te­forme d’in­for­ma­tion, qui vous mon­tre­ra des nou­velles tous les jours. Nous sommes une res­source indé­pen­dante du temps pour l’hu­ma­ni­té, pour vous mon­trer les véri­tés les plus cri­tiques qui vous ouvri­ront les yeux et vous per­met­tront de faire par­tie d’un monde meilleur. Nous vous deman­dons d’u­ti­li­ser nos res­sources comme un outil pour réveiller d’autres per­sonnes. Lorsque vous voyez des infor­ma­tions que vous connais­sez déjà, ne pen­sez pas « C’est de l’his­toire ancienne ». Non, ce n’est pas vieux. 80% de l’hu­ma­ni­té est encore com­plè­te­ment incons­ciente, et nous avons besoin de votre aide pour les atteindre. Comprenez que ce que vous rece­vrez de nous est un outil effi­cace pour ouvrir les yeux des autres. Veuillez donc le par­ta­ger largement. L’ignorance du public est la clé du succès des tyrans Lorsque les gens prennent conscience de la situa­tion réelle de notre monde, ils passent de l’o­béis­sance aveugle à la résis­tance intel­li­gente. C’est pour­quoi les tyrans sont ter­ri­fiés par la Vérité. Lorsqu’un nombre cri­tique de per­sonnes sera conscient du sys­tème mon­dial de cor­rup­tion, les tyrans per­dront leur Pouvoir. Par consé­quent n’hé­si­tez pas à par­ta­ger nos productions.