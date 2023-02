Un début d’année 2023 sur les chapeaux de roues à Nice !

Pour savoir ce qui se passe à Nice en ce début d’an­née 2023, nous vous avons pré­pa­ré cette petite syn­thèse : oui, la piste devient (très) glis­sante pour la mai­rie…

Quand on pense qu’on s’est sou­hai­té une bonne année 2023 !

5 jan­vier 2023 : le TNN est tom­bé…

Le Théâtre National de Nice n’est plus, et sa der­nière pierre a été jetée au sol… Après à peine plus de trente ans d’existence et dix mois de ron­geage à coups de pel­le­teuse, « le TNN n’est plus qu’un tas de gra­vats » (titre d’un article de Nice-Matin). Image ter­rible sur la façon dont la ville can­di­date à la Capitale euro­péenne de la Culture, traite sa culture… Nouvel objec­tif pour les pel­le­teuses : l’Acropolis (chan­tier de 18 mois à venir)…

Comme l’affirme la mai­rie de Nice : on décons­truit, on ne détruit pas. Mais si on rase, c’est loin d’être gratis !

12 jan­vier 2023 : vive le sur­tou­risme !

Après le patron de l’Office de Tourisme Métropolitain, c’est au tour du pré­sident du Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT) de confir­mer la nou­velle stra­té­gie du ter­ri­toire et de la Région Sud Paca : non satis­faits du sur­tou­risme esti­val, les res­pon­sables nous annoncent viser un « tou­risme à l’année » ! Autrement dit, de façon à pro­fi­ter au maxi­mum de la manne finan­cière de ce filon, ouvrons les vannes du tou­risme aérien, allons cher­cher les Américains, les Japonais, les Chinois et les Australiens, et si pos­sible la clien­tèle la plus aisée pour aug­men­ter le panier moyen, éten­dons encore, comme au bon vieux temps, la capa­ci­té de l’aéroport de Nice, ouvrons de nou­velles lignes inter­na­tio­nales, satu­rons un peu plus le ter­ri­toire…

C’est « tout bénéf » pour notre attrac­ti­vi­té, l’économie locale et tous ceux qui en pro­fitent ! Et c’est éga­le­ment bon pour damer le pion à Barcelone ou Milan, puisque les ter­ri­toires sont mani­fes­te­ment des ter­rains de com­pé­ti­tion… Devant cette crois­sance tant espé­rée, et ces tom­be­reaux de mar­chés et de mil­liards d’euros, qui pour­rait encore oser y oppo­ser la sobrié­té, l’écologie et le bien-être des habi­tants ?

Comme dit François de Canson, le pré­sident du CRT : « Tous les voyants sont au vert ». Quant à nous, nous n’en sommes pas si sûrs. Bien au contraire…

16 jan­vier 2023 : les poches sont vides…

Face à une situa­tion finan­cière extrê­me­ment ten­due, le maire de Nice et pré­sident de la métro­pole s’explique dans les pages du quo­ti­dien Nice-Matin : le niveau d’endettement frô­lant le niveau maxi­mal (dépas­sant les 2 mil­liards d’euros pour la ville-métro­pole en 2019) et la durée de désen­det­te­ment attei­gnant 53 ans, l’édile annonce des arbi­trages et appelle l’État au secours. Après avoir lan­cé des chan­tiers aux bud­gets colos­saux (le mètre-éta­lon étant la cen­taine de mil­lions d’euros), des pro­jets sont d’ores et déjà retar­dés de deux ans (tram et télé­phé­rique, réno­va­tions de lieux cultu­rels, par exemple), et des réduc­tions d’effectifs sont sur la table. Il est un fait que la métro­pole niçoise est, de loin, la com­mu­nau­té d’agglomérations la plus endet­tée du dépar­te­ment des Alpes-Maritimes. Et ça com­mence à transpirer…

26 jan­vier 2023 : silence, ça per­qui­si­tionne !

Après que la mai­rie, en novembre 2022, ait annon­cé l’abandon sur­pre­nant du pro­jet de salle de spec­tacle dans l’immeuble Iconic, pour « pla­fond trop bas » (qui ne peut s’étonner devant pareille impro­vi­sa­tion ?), voi­là que des per­qui­si­tions ont été menées, sur le dos­sier (de plus de 70 mil­lions €) de ce même bâti­ment de 19.000 m² en cœur de ville (pilo­té par la Compagnie de Phalsbourg, éga­le­ment à l’œuvre sur Sophie-Antipolis, avec le pro­jet gran­di­lo­quent Ecotone). Une des­cente de police, sur fond de « tra­fic d’influence » et d’« escro­que­rie en bande orga­ni­sée » a donc eu lieu dans les bureaux de la Métropole Nice Côte d’Azur, impli­qués dans le jury Iconic, ain­si que dans plu­sieurs domi­ciles pri­vés ou bureaux, tant à Nice, que dans le Var ou à Paris, dans le cadre d’une infor­ma­tion judi­ciaire sui­vie par la Juridiction natio­nale de lutte contre la cri­mi­na­li­té orga­ni­sée (JUNALCO).

On voit aus­si, autour de ce « dia­mant de verre », rôder cer­tains per­son­nages comme Paolo Celi, « conseiller extra­or­di­naire » du Conseil de Développement de la Métropole Nice Côte d’Azur (depuis 2016), et a prio­ri très proche, entre autres, du maire et de Philippe Journo, patron de la Compagnie de Phalsbourg, mais aus­si du… Vatican.

Évidemment, le doute ne peut que légi­ti­me­ment s’installer quand on voit le nombre de chan­tiers béton­niers dans la « Nouvelle-Nice » de l’Opération d’Intérêt National (OIN), en pleine val­lée du Var (Grand Arénas, Méridia…). Pour en savoir plus : ici.

30 jan­vier 2023 : un ser­pent de mer resur­git…

Discrètement, insi­dieu­se­ment, l’information glisse entre les lignes d’un « Instantané de la semaine » de Nice-Matin, dans lequel on voit resur­gir le vieux pro­jet de port de com­merce à l’ouest de Nice dans les car­tons de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI Nice Côte d’Azur). Rappelons que ce ser­pent de mer fré­tille depuis les années 2000, et que le maire de Nice l’avait encore enter­ré en octobre 2019, soit exac­te­ment 40 ans après la catas­trophe des tra­vaux d’aménagement sur la pla­te­forme aéro­por­tuaire (un tsu­na­mi avait cau­sé 9 décès)…

En 2023, le pas­sé s’invite donc à nou­veau dans les esprits de nos déci­deurs locaux : en effet, il man­quait juste un port de com­merce, avec de gros paque­bots fumants excré­tant leurs flots de tou­ristes en ber­mu­da, à côté de l’embouchure du Var et de sa zone Natura 2000, déjà enser­rés entre le 5ème centre com­mer­cial de France (Cap3000) et un aéro­port inter­na­tio­nal, qui ne pense qu’à s’agrandir. Parce que, rap­pe­lez-vous, nous sommes en com­pé­ti­tion avec Barcelone et Milan !

Heureusement, de grands pla­ni­fi­ca­teurs (du vieux monde) pensent pour nous, ques­tion de bien ache­ver notre territoire…

3 février 2023 : la Formule 1 dérape !

On apprend cette fois, qu’après des semaines de très forte ten­sion autour d’une ardoise finale de 27 mil­lions d’euros et de pos­sibles « graves irré­gu­la­ri­tés », les dif­fé­rents action­naires publics du Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, pré­si­dé par le maire de Nice, un audit finan­cier com­plet est acté, avant sa dis­so­lu­tion défi­ni­tive, sujet deve­nu très poli­tique.

Mais les Niçois se demandent encore com­ment a‑t-on pu en arri­ver à un tel défi­cit, alors même que deux mil­lions d’euros d’argent public ont été lar­ge­ment octroyés chaque année par la métro­pole niçoise ? Vous avoue­rez qu’après les 372 mil­lions d’euros du stade de foot­ball Allianz Riviera (12 mil­lions à rem­bour­ser chaque année sur près de 30 ans), ces 27 mil­lions dis­per­sés sur les virages du Castellet, loin des Alpes-Maritimes, ont du mal à pas­ser.

Le sport, oui, mais pas « quoi qu’il en coûte », sur­tout quand les caisses locales sont vides…

5 février 2023 : des plots très absents…

Après un avis exac­te­ment oppo­sé émis dans Nice-Matin le 8 jan­vier 2021, on découvre que, fina­le­ment, des plots de béton auraient pu frei­ner le camion de plus de 9 tonnes lors de la soi­rée tra­gique du 14 juillet 2016. Mais alors, pour­quoi n’y en avait-il aucun, en pleine période Vigipirate Écarlate, alors qu’ils avaient été mis en place pour l’Euro de foot­ball au stade Allianz Riviera ?​

Voilà qui ne manque pas d’interroger les citoyens, et sur­tout, les mal­heu­reuses familles tou­chées par ce drame, sur ces pos­sibles failles de sécu­ri­té, ron­geant tous les esprits depuis plus de six ans main­te­nant. C’est d’ailleurs ce que réclament les par­ties civiles : un pro­cès pour iden­ti­fier le rôle des res­pon­sables en charge de la sécu­ri­té, le 14 juillet 2016…

Encore le 5 février 2023 : les déchets bien mal­odo­rants de Nice

Des jour­na­listes du groupe M6 jettent un pavé dans la mare glauque des déchets, dans l’émission Capital inti­tu­lée « Emballages, déchets : le vrai prix du grand gâchis ! ». On y découvre, stu­pé­faits, que la loi du pro­fit pré­vaut sur les lois de notre pays ain­si que sur les règle­ments euro­péens, et que des cen­taines (des mil­liers ?) de tonnes de déchets niçois partent illé­ga­le­ment rem­plir les décharges espa­gnoles à ciel ouvert, à plus de 1000 kilo­mètres des déchet­te­ries niçoises.

Oui, nos vieux fri­gos, meubles et tout-venants finissent écla­tés et dis­per­sés dans les col­lines de Saragosse ou de Gérone…

Ce qui nous a le plus éton­né fina­le­ment, c’est… l’étonnement du direc­teur géné­ral des ser­vices (DGS) de la ville-métro­pole, Olivier Breuilly, qui, « tom­bant des nues », confie au jour­na­liste : « En tant que citoyen, je suis outré », « Nous allons prendre toutes les mesures pour faire stop­per immé­dia­te­ment ces irré­gu­la­ri­tés, voire ces illé­ga­li­tés. Dès l’heure qui suit, on va contrô­ler, deman­der des expli­ca­tions à la socié­té, et on va la mettre en demeure de res­pec­ter le contrat »… Mais, se disent les citoyens, qu’en est-il de son avis en tant que DGS, de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), de la néces­si­té de contrô­ler et d’auditer ses sous-trai­tants, du rôle exact assu­ré par le pré­sident de la com­mis­sion Propreté et Collecte de la métro­pole niçoise (Pierre-Paul Léonelli, qui reste éton­nam­ment très silen­cieux) ?

Le monde des déchets à Nice, éclai­ré par un soleil de 33 mil­lions d’euros (joli jack­pot pour un contrat de cinq ans) serait-il, à ce point, une jungle d’ordures ?

Oui, décidément, cette année 2023 démarre sur les chapeaux de roue à Nice ! Mais la piste devient (très) glissante…