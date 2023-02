De la guerre à la guerre

Rappel du Dispositif de la Résolution n° 39 :

Ci-des­sous, les 36 points approu­vés dans cette Résolution.

(1) – Soutien total à l’Ukraine et recon­nais­sance de ses fron­tières défi­nies au Mémorandum de Budapest de 1994 incluant la Crimée et Sébastopol.

(2) – Condamnation du crime d’agression et de l’attaque contre l’Ukraine par la Russie.

(3) – Condamnation des crimes de guerre russes, voire contre l’humanité.

(4) – Condamnation des frappes mas­sives et indis­cri­mi­nées russes visant les civils.

(5−6) – Dénonciation des actes de tor­ture, viols, enlè­ve­ments d’enfants, exé­cu­tions et autres crimes russes, de la stra­té­gie de ter­reur russe.

(7) – Condamnation des simu­lacres de réfé­ren­dum ayant conduit à l’annexion illé­gale de ter­ri­toires ukrai­niens dans les oblasts du Donetsk, Louhansk, Zaporijja, de la République de Crimée et Sébastopol.

(8−9) – Condamnation de l’appropriation de la cen­trale nucléaire de Zaporijja et demande d’instauration d’une zone de pro­tec­tion autour de cette cen­trale.

(10) – Restauration de l’intégralité du ter­ri­toire ukrai­nien, y com­pris la Crimée et Sébastopol.

(11−12−13) – Demande à l’Union euro­péenne de favo­ri­ser la fin du conflit dans l’intérêt de l’Ukraine, d’assurer à l’Ukraine son sou­tien huma­ni­taire, finan­cier et mili­taire pen­dant toute la durée du conflit, de mettre en place des cor­ri­dors de soli­da­ri­té pour l’exportation des den­rées ali­men­taires ukrai­niennes (com­prendre : faci­li­ter l’exportation des céréales depuis le com­plexe por­tuaire d’Odessa en Mer noire).

(14) – Soutien au pro­jet de nou­velles aides finan­cières de l’UE pour le fonc­tion­ne­ment de l’état ukrai­nien (paye des sol­dats, fonc­tion­naires, etc..).

(15) – Appel au gou­ver­ne­ment et à l’UE à ren­for­cer l’aide huma­ni­taire à l’Ukraine.

(16) – Approbation de la déci­sion de l’UE d’aider l’Ukraine à rai­son de 1,5 mil­liard euros/​mois en 2023, soit 18 mil­liards euros/​an.

(17) – Demande à la France de ren­for­cer l’accueil des réfu­giés ukrai­niens.

(18) – Approbation de la déci­sion du gou­ver­ne­ment d’octroyer des visas aux déser­teurs russes.

(19) – Approbation de la mise en place par la France d’un fonds de 100 mil­lions euros pour per­mettre à l’Ukraine d’acheter du maté­riel mili­taire, fonds à aug­men­ter chaque fois que de besoin.

(20) Demande au gou­ver­ne­ment de pour­suivre et ren­for­cer, en lien avec l’UE, les livrai­sons d’armes à l’Ukraine, et aug­men­ter les cré­dits armes de la Facilité Européenne pour la Paix-FEP chaque fois que néces­saire.

(21) Rappel de l’absolue néces­si­té de ne pas lais­ser impu­nies les épou­van­tables exac­tions russes.

(22) Demande à l’UE de sou­te­nir la Cour Pénale inter­na­tio­nale-CPI dans ses enquêtes sur tout crime de guerre ou contre l’humanité russe en vue d’en juger les auteurs après la guerre.

(23) Approbation de la déci­sion du gou­ver­ne­ment d’envoyer des enquê­teurs de la gen­dar­me­rie à Izioum.

(24) Rappel de la néces­si­té de com­battre la dés­in­for­ma­tion, arme majeure de la Russie dans ce conflit.

(25) Demande à l’UE et à la « com­mu­nau­té inter­na­tio­nale » (com­prendre les USA et l’OTAN) de pour­suivre et inten­si­fier les sanc­tions contre la Russie et Poutine.

(26) – Approbation de la volon­té de l’UE de s’émanciper des éner­gies fos­siles russes.

(27) – Approbation de l’embargo de l’UE sur les impor­ta­tions de pétrole russe, et la réduc­tion dras­tique de celles du gaz russe.

(28) – Condamnation du veto de la Russie pour empê­cher une réso­lu­tion du Conseil de sécu­ri­té de l’ONU dénon­çant l’annexion des régions de Donetsk, Zaporijjia, Louhansk et Kherson.

(29) – Condamnation du déploie­ment de troupes de la BIELORUSSIE aux côtés de la Russie, et de la livrai­son de mis­siles et drones par l’IRAN à la Russie.

(30) – Approbation des sanc­tions prises, de leur inten­si­fi­ca­tion et de leur pour­suite contre le pré­sident bié­lo­russe Alexandre Loukachenko et du régime de l’IRAN.

(31) – Condamnation du trai­te­ment infli­gé par les régimes russes et bié­lo­russes aux oppo­sants et pri­son­niers poli­tiques.

(32) Appel au déploie­ment par l’UE d’un plan consé­quent pour la recons­truc­tion de l’Ukraine.

(33) – Approbation de l’octroi à l’Ukraine du sta­tut d’État can­di­dat à l’adhésion à l’UE.

(34) – Appel à l’UE à pour­suivre une poli­tique de défense et de sécu­ri­té euro­péenne de façon com­plé­men­taire et en coopé­ra­tion avec l’OTAN.

(35) Rappel du rôle impor­tant que joue l’OTAN dans la pro­tec­tion du conti­nent euro­péen et satis­fac­tion concer­nant les adhé­sions de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

(36) – Demande à la France de conti­nuer de prendre une part active dans le ren­for­ce­ment de l’autonomie stra­té­gique de l’Europe et de la défense euro­péenne.

