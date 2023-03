1er anniversaire de la guerre en Ukraine (1 /​3)

Pendant ce temps, depuis 2015, est dif­fu­sée à la TV ukrai­nienne, une série télé­vi­sée humo­ris­tique dans laquelle joue un comé­dien alors incon­nu Volodymyr Zelensky. Il se fera connaître éga­le­ment grâce aux Pandora Papers. Lors de l’é­lec­tion pré­si­den­tielle de 2019, pous­sé par les Américains, et sans aucune expé­rience poli­tique, fort de son seul suc­cès télé­vi­sé, il pro­pose un pro­gramme aty­pique et mini­ma­liste dans lequel il prend pour cible la cor­rup­tion du gou­ver­ne­ment de Petro Porochenko, et inclut la pro­messe de mettre fin au conflit et de résoudre les dif­fé­rends avec les répu­bliques du Donbass et la Russie. Il est élu avec 73,2% des voix au second tour.

Il devient dès lors la marion­nette de l’Occident, qui rem­pla­ce­ra une cor­rup­tion par une autre que même Zelensky recon­naî­tra en limo­geant cer­tains de ses proches collaborateurs.

En sep­tembre 2014, la Russie était au bord d’en­va­hir l’Ukraine. Un pre­mier accord de Minsk est signé entre l’Ukraine et les répu­bliques de Donetsk & Lougansk, sous le patro­nage de la France de l’Allemagne et de la Russie pour un ces­sez-le-feu. En sep­tembre 2015, un second accord de Minsk (notre illus­tra­tion à la une) garan­tit aux répu­bliques du Donbass une cer­taine auto­no­mie, mais ces accords n’ont jamais été appli­qués par l’Ukraine qui a conti­nué à bom­bar­der ces régions.

François Hollande et Angela Merkel ont recon­nu publi­que­ment il y a quelques semaines que ces accords n’a­vaient pour objec­tif réel que de gagner du temps pour per­mettre à l’Ukraine de se pré­pa­rer à la guerre contre la Russie, ce qu’elle va faire pen­dant sept ans avec l’aide des USA et de l’Occident (lire Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine du 13 décembre 2022).

Une telle situa­tion ne pou­vait que pous­ser les Russes à la guerre. Pendant toute l’année 2021, la Russie a signi­fié à l’Occident et à l’OTAN qu’une adhé­sion future de l’Ukraine et la pré­sence éven­tuelle de mis­siles nucléaires à 500 km de Moscou était inac­cep­table et entraî­ne­rait un conflit. La Russie a deman­dé la tenue d’une confé­rence de sécu­ri­té glo­bale en Europe en rap­pe­lant la pro­messe qui avait été faite en 1991 que l’OTAN ne s’étende pas aux anciens membres du pacte de Varsovie (Pologne, Hongrie et la Roumanie la République tchèque, Slovaquie aujourd’hui tous membres de l’OTAN …) et aux anciennes répu­bliques sovié­tiques (les pays baltes sont éga­le­ment membres de l’OTAN).

Pendant ce temps, les USA encou­ragent l’Ukraine à se rap­pro­cher de l’OTAN et à s’ar­mer, pro­fi­tant du non res­pect des accords de Minsk. Dans le pays, les milices natio­na­listes, sou­vent néo­na­zies comme le bataillon Azov (illuus­tra­tion ci-des­sous), forcent la main pour une solu­tion mili­taire au Donbass.

En décembre 2021, la Russie com­mence à mas­ser des troupes à la fron­tière, tout en réité­rant ses requêtes à l’OTAN et à l’Occident : l’arrêt de l’expansion de l’OTAN, une Ukraine neutre, et l’application des accords de Minsk. Aucune réponse ne vien­dra sinon un arme­ment accé­lé­ré de l’Ukraine. Et les Russes fini­ront par entrer dans le pays en février 2022. Ceci aurait pu être évi­té, mais l’Occident n’a jamais cher­ché l’a­pai­se­ment, bien au contraire. On est aujourd’­hui en pré­sence d’une vraie guerre, que l’Union Européenne, pous­sée par les États Unis ne cesse d’at­ti­ser, en décla­rant par exemple qu’il faut faire dis­pa­raitre la Russie.

Patrice Lemaître

Fin de la pre­mière partie