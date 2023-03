1er anniversaire de la guerre en Ukraine (2 /​3)

Ceci est pour la face visible de l’his­toire, ce que racontent tous les médias. Mais il existe d’autres rai­sons à ce conflit, rai­sons bien moins avouables.

Pourquoi les Américains avaient-ils à ce point intérêt à ce que cette guerre éclate ?

Le fils du pré­sident amé­ri­cain, Hunter Biden, était, depuis 2014, très impli­qué dans une socié­té gazière ukrai­nienne répon­dant au nom de Burisma, dans laquelle il était entré, comme il le dit lui-même, grâce à son nom.

Mais cette socié­té pour­rie par la cor­rup­tion qui régne de façon endé­mique en Ukraine a fini par perdre énor­mé­ment de parts de mar­ché, au béné­fice de Gasprom la socié­té russe. Ce qui a inci­té les Américains à fomen­ter le coup d’État. La plu­part des gise­ments de gaz notam­ment de gaz de schiste, se trou­vant dans les régions qui ont fait séces­sion de l’Ukraine.

En 2021, le gazo­duc NordStream2 est entré en ser­vice entre l’Allemagne et la Russie. Ce gazo­duc aurait per­mis à l’Europe d’accéder de façon simple et durable au gaz russe, donc à une éner­gie à un bon mar­ché, et aurait très rapi­de­ment conduit au déve­lop­pe­ment des échanges entre l’Europe et la Chine, ce qui aurait eu pour résul­tat de faire perdre aux États-Unis leur place de pre­mier par­te­naire euro­péen auraient été sup­plan­tés par la Chine.

Le pipe­line NordStream2 a été dyna­mi­té à l’au­tomne, et la forte pro­pa­gande euro­péenne pous­sée par ses maîtres amé­ri­cains ont immé­dia­te­ment accu­sé les Russes d’être à l’o­ri­gine de ce sabo­tage. Hypothèse com­plè­te­ment stu­pide, mais quand les jour­naux et les TV le disent, on ne dis­cute pas. Ce n’est que début février qu’on a appris que l’af­faire avait été com­man­di­tée en amont en 2021 par les USA. Ceci a fait bien moins de bruit dans les médias.

Les diri­geants euro­péens eux-mêmes ne s’en sont guère offus­qués, ce qui nous prive depuis lors d’une éner­gie peu chère, et déclenche une réces­sion dans notre pays comme dans toute l’Europe occi­den­tale. Ceci asso­cié aux mul­tiples sanc­tions contre la Russie, la confis­ca­tion de biens, le gel des avoirs, a des consé­quences irré­mé­diables. Le pou­voir d’a­chat de nos com­pa­triotes n’é­meut pas nos diri­geants qui visi­ble­ment sont tota­le­ment assu­jet­tis à Washington, même lorsque nos inté­rêts sont en jeu.

Le 31 août 2021 est une date un peu hon­teuse pour les Américains. C’est ce jour-là qu’ils se reti­raient d’Afghanistan. Retrait trop rapide pour cer­tains, mal négo­cié pour d’autres… le pro­blème n’est pas là.

Ce retrait a sur­tout mar­qué une perte immense pour l’in­dus­trie d’ar­me­ment amé­ri­caine. Nombre de contrats ont dis­pa­ru et comme le bud­get mili­taire était pas­sé de 801 à 813 mil­liards d’eu­ros en 2022, et qu’il aug­mente à 858 mil­liards pour 2023, il va bien fal­loir jus­ti­fier ces dépenses ! Avec l’Ukraine, c’est tout trou­vé. On pousse le pays à la guerre avec l’ap­pui de l’UE, ensuite on aide l’Ukraine en lui envoyant… des armes qu’on ne pro­dui­sait plus depuis le départ d’Afghanistan !

Et ce n’est pas tout. Si on joue sur la pos­si­bi­li­té d’une menace russe en Europe, on incite les pays euro­péens à se réar­mer, ou du moins à aug­men­ter leurs bud­gets mili­taires… plus de 100 mil­liards d’euros en Allemagne par exemple. Et sou­vent ce sont des armes amé­ri­caines qui sont ache­tées. Pour les pays un peu scep­tiques, on joue sur la pos­si­bi­li­té de leur inté­gra­tion dans l’OTAN sous pré­texte de pro­tec­tion contre l’ogre russe. Mais au fait, l’OTAN est équi­pée com­ment ? Avec des armes amé­ri­caines, sou­vent incom­pa­tibles avec le maté­riel local. Il leur fau­dra donc ache­ter du maté­riel… amé­ri­cain. La Suède et la Finlande y sont prêtes.

La guerre en Ukraine est donc un pla­ce­ment très ren­table pour les États-Unis(1). Mais quel ave­nir nous ouvre t‑elle ?

