Les cent-vingt soirées de Palmade

La suite bien­tôt dans vos prisons

Le bon Jack Lang se gave copieu­se­ment à l’Institut du monde arabe et l’inénarrable Dany le Rouge coule une retraite bien pai­sible, entre le pla­teau de LCI et ses vieux sou­ve­nirs de jeune liber­taire, qu’il caresse désor­mais en pen­sée faute de mieux. Ils mour­ront tous deux dans leur lit, riches et infa­tués d’eux-même.

Les Français, qui, fut un temps, fai­saient volon­tiers cou­ler quelques flots de sang pour net­te­ment moins que ça, semblent déci­dé­ment deve­nus bien peu regar­dant sur les dérives de leurs maîtres. L’aristocratie dévoyée de l’Ancien Régime finis­sant, que l’Éducation natio­nale nous a si bien appris à détes­ter, était-elle fina­le­ment plus mépri­sable que la bour­geoi­sie dépra­vée de notre République ago­ni­sante ? Si la ques­tion res­tait encore pour vous en sus­pens, l’« affaire Palmade » est là désor­mais pour vous éclai­rer les idées. Impossible d’y échap­per. Partout on en parle dans les médias, mais com­ment ne pas reve­nir des­sus, tout étant si chi­mi­que­ment pur dans cette his­toire. Les com­plo­tistes et popu­listes en avaient rêvé, et Pierre Palmade l’a fait. La presse Bien-Pensante, en criant rapi­de­ment à l’homophobie et au racisme pour noyer le pois­son, comme elle s’est si par­fai­te­ment habi­tuée à le faire, ne s’y est d’ailleurs pas trom­pée. Car si rou­ler au die­sel et fumer des clopes repré­sentent, dans la France du XXIe siècle, les actes les plus mora­le­ment répré­hen­sibles qui soient, vous devez désor­mais com­prendre que par­tou­zer sous cocaïne avec des clan­des­tins demeure, en revanche, une pra­tique tout à fait hono­rable, et même très appré­ciée de nos élites. Et ce, paraît-il, jusqu’au plus haut som­met de l’État.

Sacré Pierre Palmade ! Vingt-deux apparitions aux Enfoirés à lui tout seul…

Cinq de plus que Garou ! Et tout ça pour finir de la sorte… Ça cachait bien quelque chose, après tout, ces bonnes vel­léi­tés huma­ni­taires, une conscience peut-être pas tota­le­ment nette, qui sait ? Un peu trop de poudre dans les narines ? Une bana­li­té dans le Milieu, me direz-vous. Une appé­tence légè­re­ment exces­sive pour les par­touzes et le désor­mais fameux chem­sex ? Rien d’anormal, là non plus, amis pro­vin­ciaux en mal de curio­si­té mon­daine. Ou peut-être, plus sim­ple­ment, le goût tout à fait humain de l’exotisme et des éphèbes venus d’Orient ? Aïe aïe aïe… Je vous vois hélas venir, et pré­fère vous arrê­ter tout de suite.

« Racisme » et « homophobie », nous y revoilà

Ces deux maux bien fran­çais. Pour le racisme, l’affaire est enten­due depuis long­temps et plus du tout à démon­trer. BHL l’a dit, écrit et ret­weet­té un mil­liard de fois. Pour l’homophobie, ça n’a pas encore été scien­ti­fi­que­ment prou­vé. Il nous manque, quelque part dans notre hor­rible his­toire, une petite affaire Dreyfus dans ce goût-là pour en être tout à fait certain.

Et si, plu­tôt que de voir le mal par­tout, nous fai­sions, pour une fois, preuve d’un peu de bonne foi. Et si nous recon­nais­sions au moins, à Pierre Palmade, la cha­ri­té véri­table qui est la sienne, celle d’un homme de gauche exem­plaire et cohé­rent. Contrairement à tant d’autres artistes à la mora­li­té offi­cielle impec­cable, admet­tons que lui ne fait pas sem­blant. Quand le bas peuple, plein de son fiel habi­tuel, lui criait : « Vous vou­lez des immi­grés ? Prenez-les chez vous ! », Pierre le pre­nait au mot, avec un sens de l’hospitalité à rendre vert de jalou­sie l’abbé du même nom. Aux confins de la région pari­sienne, le temps d’une soi­rée, le mage Palmade fai­sait renaître pour la plus grande gloire de notre pays le modèle assi­mi­la­tion­niste fran­çais que l’on croyait exsangue. La France, quelque part dans le brouillard d’une nuit d’hiver, sur­vi­vait. Et je crois même pou­voir dire que, tant que Bilal Hassani res­te­ra notre ultime hori­zon répu­bli­cain, elle ne sera pas tout à fait morte.

Il y a d’ailleurs, à ce pro­pos, une petite cla­ri­fi­ca­tion qu’il nous faut faire ici. Sur les pla­teaux de télé­vi­sion, la rumeur court trop faci­le­ment que le bour­geois ne subi­rait en rien les effets de l’immigration et que seul le popu­lo en paie­rait les pots cas­sés. Le bour­geois vivrait ain­si iso­lé, à l’écart du conti­nent immi­gré, bien caché der­rière le fameux digi­code de son appar­te­ment. Mais, loin de cette théo­rie impla­cable, essayons de regar­der le réel d’un peu plus près. Après tout, la petite classe moyenne n’a plus grand chose à se faire déro­ber. On lui a volé son scoo­ter une nuit durant son som­meil et arra­ché son por­table au petit matin en allant au tra­vail. De cam­brio­lages en cam­brio­lages, ses bijoux de famille se sont dis­per­sés dans la nature et, lors du der­nier, on lui a même fau­ché son pauvre louis d’or, héri­tage d’un loin­tain aïeul, qu’elle avait caché pré­cau­tion­neu­se­ment au milieu d’une chaus­sette en boule dans son tiroir. Le peu qu’il lui reste, elle l’injecte toutes les semaines dans le réser­voir d’une voi­ture qu’il lui fau­dra chan­ger d’ici 2035. Aura-t-elle encore les moyens de payer son abon­ne­ment Netflix l’année pro­chaine ? Rien n’est moins sûr. Se faire dépouiller est un luxe en passe de deve­nir hors de por­tée de la classe moyenne fran­çaise. Mais sachez, mes amis, que tout voleur vit au dépens de celui qu’il dérobe. Et que c’est désor­mais au tour des Kad Merad de pas­ser à la caisse. Quatre cent mille euros de pré­ju­dice der­niè­re­ment en ce qui le concerne. On lui aura pro­ba­ble­ment sub­ti­li­sé quelques montres. Ça porte déci­dé­ment la poisse, les Enfoirés…

Mais le cœur véri­table de notre impen­sé migra­toire ne réside pas là. S’il est vrai que papa bour­geois finit par payer un peu cher les incar­tades de tous ces livreurs Deliveroo à son ser­vice, il n’en va pas de même pour maman bour­geoise et jeune fille bour­geoise. Car si maman bour­geoise aimait déjà visi­ter les pays afri­cains entre deux divorces, plus besoin aujourd’hui de foutre en l’air son bilan car­bone pour se chan­ger les idées entre deux ban­quiers mol­las­sons. Près de chez vous, où que vous soyez, il y a for­cé­ment un jeune Malien, géné­reux et dévoué, qui ne demande qu’à vous offrir de bonnes jouis­sances huma­ni­taires inou­bliables. Quant à jeune fille bour­geoise, si la pra­tique du Malien lui demeure for­te­ment décon­seillée avant un pre­mier accou­che­ment, le moindre magh­ré­bin fumeur de pétards en sur­vê­te­ment fera très bien l’affaire.

Il sau­ra conten­ter tout à la fois son goût pour les bad boys décé­ré­brés et la fibre d’assistante sociale qui bouillonne en elle depuis sa plus tendre enfance. Alors non, il n’y a pas que la CMU et le RSA qui font encore la gloire et l’attrait de notre vieille nation. Une par­tie de nous, la plus géné­reuse, la plus uni­ver­sa­liste, et peut-être même hélas la plus fran­çaise, ne demande qu’à ouvrir ses cuisses au reste du monde. L’autre, la part réac­tion­naire et volon­tiers ron­chonne, se replie fébri­le­ment sur elle-même en atten­dant sage­ment de se faire remplacer.

Voilà, nous voyons Pierre Palmade tom­ber sous nos yeux embués en mar­tyr du nou­veau monde qui s’annonce, sacri­fié sur l’autel de l’échange proac­tif des cultures. Le peuple de France n’était pas encore prêt. Sa base a gron­dé et Roselyne Bachelot a eu beau pleur­ni­cher sur BFM TV, jus­tice a fina­le­ment été rendue.

Pierre Palmade expie­ra tous ses péchés. Il crou­pit en pri­son, dans les bras vigou­reux d’un jeune dea­ler algé­rien en manque de rap­port charnel…

Il y a bien une jus­tice en France.

Tom Benejam