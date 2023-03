1er anniversaire de la guerre en Ukraine (3 /​3)

Alors, que peut-on espérer pour l’avenir ? Pour « l’après Ukraine » ?

Une troi­sième voie entre celle de Guillaume Faye et celle de Douguine. À savoir une Europe forte, qui se dégage de tout l’ap­port amé­ri­cain cité plus haut et qui dégrade de plus en plus nos civi­li­sa­tions mil­lé­naires. Une Amérique qui reste à sa place, et à qui on le fait savoir. La pro­pa­gande LGBT, le wokisme, l’an­ti­ra­cisme, tous ces maux qui nous gan­grènent aujourd’­hui nous viennent de là-bas. On peut rai­son­na­ble­ment s’en pas­ser.

Une coopé­ra­tion avec la Russie, qui par­tage avec nous le ter­ri­toire euro­péen, et avec qui les échanges sont néces­saires paraît indis­pen­sable. On voit depuis les fumeuses sanc­tions contre elle, déci­dées par l’UE. Qui est vrai­ment atteint ? L’Europe ! Celle-ci est en proie à une infla­tion que l’on n’a­vait pas vue depuis long­temps. Les réserves d’éner­gie et leur appro­vi­sion­ne­ment sont plus qu’ins­tables, alors que, selon le FMI, que l’on ne peut qua­li­fier de par­tial, le pays diri­gé par Vladimir Poutine devrait connaître une faible crois­sance éco­no­mique en 2023, alors qu’il était en réces­sion en 2022. En 2024, la crois­sance de la Russie devrait être supé­rieure à celle de la zone euro. Sans commentaire.

Et n’oublions pas la Chine !

Seul gros pays encore com­mu­niste, certes un com­mu­nisme éco­no­mique édul­co­ré, mais un com­mu­nisme socié­tal encore bien vigou­reux, qui peut encore ins­pi­rer l’Europe avec son contrat social. C’est la plus grosse oppo­si­tion actuelle aux USA, et cer­tai­ne­ment la plus plau­sible. La preuve, on apprend aujourd’­hui que les États-Unis viennent de vendre pour 619 mil­lions de dol­lars de muni­tions à Taïwan, « l’en­ne­mi » de la Chine. Peut-on sérieu­se­ment se deman­der encore qui a inté­rêt à créer cette atmo­sphère de pré-guerre mondiale ?

Patrice LEMAÎTRE