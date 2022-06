De l’eau dans le gaz entre l’Europe et la Serbie

Quel par­ti pris mépri­sant et igno­rant de l’état d’esprit serbe, affir­ma­tion péremp­toire aveu­glée par des consi­dé­ra­tions idéo­lo­giques du moment. En réa­li­té, cette presse pra­tique la com­mu­ni­ca­tion d’influence. Elle vend son âme avec des publi-repor­tages déguisés.

Des jour­naux qu’on pré­sente comme sérieux sou­lignent que, « pour­tant can­di­date pour inté­grer l’Union euro­péenne, [la Serbie] n’en­tend pas réduire sa dépen­dance qua­si totale au gaz russe. » Ils reprochent à Belgrade d’être ain­si « res­tée proche du Kremlin depuis l’in­va­sion de l’Ukraine. Si elle a condam­né l’a­gres­sion russe à l’ONU, elle s’est refu­sée à s’a­li­gner sur les sanc­tions euro­péennes contre Moscou en dépit de pres­sions de la part des pays occi­den­taux. » On a déjà fait état, au len­de­main de la condam­na­tion le 2 mars der­nier par l’ONU de l’intervention russe, de pres­sions poli­tiques par chan­tage éco­no­mique sur des pays obli­gés(3). Pendant ce temps, des pays membres de l’UE, dont l’Allemagne, conti­nuent de trai­ter hypo­cri­te­ment leurs appro­vi­sion­ne­ments éner­gé­tiques avec la Russie.

Or, la Serbie reste dans l’attente impa­tiente de son inté­gra­tion dans l’Union euro­péenne, pro­mise il y a vingt ans moyen­nant sa coopé­ra­tion active dans l’arrestation de cri­mi­nels de la guerre en ex-Yougoslavie (1992−1995). À ce sujet, la visite pré­si­den­tielle d’Emmanuel Macron à Belgrade, en juillet 2019, avait révé­lé des non-dits assour­dis­sants et des mal­en­ten­dus inquié­tants(4). Ils se confirment aujourd’hui, pour motif de non soli­da­ri­té, en fai­sant peser une pres­sion injuste sur un peuple ami his­to­rique de la France, dont on a retar­dé sans jus­ti­fi­ca­tion l’entrée dans notre Union tout en lui impo­sant des exi­gences d’un pays membre. Autrement dit, d’accepter la contrainte d’obéissance poli­tique d’un sta­tut en sus­pens, sans contre­par­tie économique.

La Serbie est pour­tant un solide rem­part au cœur géo­gra­phique, his­to­rique et cultu­rel de l’Europe dont la Bosnie Herzégovine et le Kosovo, ventres mous des Balkans sujets à de fortes ten­sions intra-com­mu­nau­taires(5), sont livrés à des ambi­tions poli­tiques et finan­cières, cultu­relles et reli­gieuses exo­gènes, concur­rentes voire hos­tiles, à l’identité et aux inté­rêts euro­péens – Turquie, Iran, États isla­miques du Golfe per­sique(6).

Enfin, ce trai­te­ment idéo­lo­gique d’une actua­li­té éco­no­mique montre com­bien le sujet des fake news, qui porte sur des faits sus­pects, s’est éten­du à celui du fake thin­king, qui porte sur l’interprétation biai­sée de faits réels. Les deux ont autant conta­mi­né et décré­di­bi­li­sé les sphères publiques que pri­vées, les com­mu­ni­qués offi­ciels que les réseaux sociaux, les rap­ports scien­ti­fiques que les comptes-ren­dus jour­na­lis­tiques. Ils rendent dif­fi­cile à un public exi­geant de dis­cer­ner le vrai du faux, le réel du dis­cours fabri­qué. Des méthodes per­mettent heu­reu­se­ment de les dis­cer­ner en mul­ti­pliant et en diver­si­fiant les sources d’information, en culti­vant un esprit cri­tique et indé­pen­dant, décol­lé des écrans, par une gym­nas­tique quo­ti­dienne de l’esprit.

Jean-Michel Lavoizard

