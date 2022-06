Ma semaine d’observation de l’info (5 juin 2022)

Mercredi 1er juin 2022

« Cet été, il va y avoir des morts, des gens qui vont mou­rir parce qu’ils n’auront pas de prise en charge adap­tée en temps et en heure, qui vont stag­ner sur des bran­cards, sans une sur­veillance suf­fi­sante. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. » Ce ter­rible constat, c’est Christophe Prudhomme, le porte-parole de L’Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF) qui le fait.

On en est au point où un hôpi­tal (celui de Juvisy) informe ses patients de la manière sui­vante :

« Les urgences de l’hôpital ne se dépla­ce­ront pas si vous faites un arrêt car­diaque, notre ser­vice est fer­mé pour les 24 pro­chaines heures »

Et le même scé­na­rio se pro­file dans toute la France :

• À Draguignan, la direc­tion des urgences a déci­dé de fer­mer à la suite d’une « situa­tion d’épuisement » des équipes. Fin 2021, le ser­vice tour­nait avec 6 méde­cins au lieu d’une ving­taine requise !

• À Orléans, le 3 avril der­nier, sur 80 infir­mières aux urgences, 1 seule tra­vaillait ! Les 79 autres étaient en arrêt car à bout de souffle ! Depuis 5 semaines, les urgences de la ville sont fer­mées car débor­dées.

• La Vendée compte seule­ment 1 méde­cin pour 5 933 pas­sages aux urgences ! Ce qui a obli­gé les urgences du Centre Hospitalier de Montaigu à fer­mer leurs portes de 20h à 9h pen­dant 3 semaines l’été der­nier !

• À Toulouse, l’hôpital Joseph-Ducuing a fer­mé ses urgences dès 18h et ce, pen­dant près de 2 semaines, suite à une vague de démis­sions du per­son­nel excé­dé.

• À Laval, les urgences de nuit ont fer­mé pen­dant 4 jours consé­cu­tifs faute de méde­cins urgen­tistes. Pour Caroline Brémaud, cheffe des urgences de la ville : « Il y a mise en dan­ger, un aban­don de la popu­la­tion. L’État ne rem­plit pas ses fonc­tions, ses obli­ga­tions d’accès au soin »

Partout, les ser­vices d’urgences ferment : Avranches, Douai, Saint-Chamond, Givors, Oloron, Redon, Amboise, etc.

C’est le résul­tat de la poli­tique menée depuis 2010, com­men­cée par Sarkozy et son sinistre de la san­té Xavier Bertrand, conti­nuée par Hollande l’in­ca­pable, per­fec­tion­né par Macron et sa ministre du tra­vail Élisabeth Borne.

C’est la fin du sys­tème éga­li­taire, mis en place par le Conseil de la Résistance… une belle idée, unique au monde : l’hô­pi­tal gra­tuit pour tous.

Il est vrai que ce fut aus­si une magni­fique pompe aspi­rante pour l’Afrique ! Mais c’est une autre histoire.

Aujourd’hui, les beaux jours sont ter­mi­nés : comme pour les retraites, comme pour les Ehpad, la san­té, grâce à Macron, et à ceux qui l’ont pré­cé­dé, va être réser­vée à ceux qui peuvent payer. Les fonds de pen­sion et les inves­tis­seurs sont prêts. Ne croyez pas au « hasard » de la créa­tion de déserts médi­caux.

Dans beau­coup de régions, les méde­cins géné­ra­listes, comme les spé­cia­listes, dis­pa­raissent : si tu as de l’argent, tu peux faire 300 km pour aller te faire soi­gner par un grand ponte que tu paie­ras à l’a­mé­ri­caine.

D’ailleurs là-bas, quelle est la pre­mière chose que l’on demande, quand on arrive aux Urgences, c’est… la carte ban­caire ! CQFD.

Jeudi 2 juin 2022

Les fusillades conti­nuent aux USA, mais on n’en parle pas de la même manière pour toutes. Comme je le disais la semaine der­nière, le « pro­fil » du tireur est le cri­tère le plus impor­tant. Une tue­rie a été évi­tée en Virginie, où un homme de 37 ans, Dennis Butler a com­men­cé à tirer sur la foule avec un fusil de type AR-15. Au milieu de la fête, une femme a alors sor­ti son propre pis­to­let et a abat­tu l’homme avant que le car­nage ne soit per­pé­tré. Et si elle n’a­vait pas été là ? Et si elle n’a­vait pas été armée ?

Vendredi 3 juin 2022

Qui est riche ? Ce qua­li­fi­ca­tif est employé tous les jours à toutes les sauces. Mais, qu’est ce que ça signi­fie « être riche » ? À par­tir de quelle limite peut-on être consi­dé­ré comme « riche » ?

Quelques pistes pour essayer d’y répondre :

L’Observatoire des inéga­li­tés a ten­té dans son der­nier rap­port de fixer des seuils de richesse, alors qu’au­cun indi­ca­teur offi­ciel n’existe en France contrai­re­ment au seuil de pau­vre­té.

Selon lui, 7,1% des Français sont riches, soit 4,5 mil­lions de per­sonnes.

Pour par­ve­nir à ces chiffres, il a fixé le seuil de richesse, après impôts, à deux fois le niveau de vie médian des Français. Avec ce cal­cul, sont esti­més comme riches une per­sonne seule vivant avec 3 673 euros par mois ou un couple avec 5 500 euros par mois.

Et vous ? Vous en êtes où ?

Samedi 4 juin 2022

« Quand j’ai choi­si de nom­mer Pap Ndiaye, j’ai choi­si de nom­mer un homme qui d’abord par sa vie, son par­cours, dit ce à quoi je crois de l’école de la République », a décla­ré le chef de l’État à la presse.

L’entreprise de décons­truc­tion de l’Éducation Nationale est donc en accé­lé­ra­tion après les années Blanquer.

Un signe qui ne trompe pas, c’est la pénu­rie d’en­sei­gnants ! La pro­por­tion de contrac­tuels est pas­sée de 14,5% à 22%. L’Éducation Nationale a donc trou­vé un moyen éco­no­mique de com­bler les vides.

Un repor­tage au jour­nal de France2 a créé un tol­lé. Il décri­vait les jour­nées de recru­te­ment orga­ni­sées par l’a­ca­dé­mie de Versailles en par­te­na­riat avec Pôle Emploi et l’Association pour l’emploi des cadres. On y voyait des pos­tu­lants (Bac+3) lors d’un entre­tien avec l’un des jurys, ce qui a sus­ci­té un vif émoi dans le corps ensei­gnant en par­ti­cu­lier. Ces titu­laires ‚qui sont pas­sés par la filière clas­sique, pour laquelle un Bac+5 est exi­gé estiment que ce sys­tème contri­bue à pré­ca­ri­ser les métiers de l’en­sei­gne­ment et par-delà à bra­der encore plus les ser­vices publics.

Imaginerait-on le recru­te­ment d’un chauf­feur poids-lourds de la même manière ? Pourrait-on deve­nir chi­rur­gien sur simple entretien ?