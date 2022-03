Ma semaine d’observation de l’info (6 mars 2022)

Là aus­si, men­songe ! Cette vidéo est tirée d’Arma 3, un jeu vidéo de com­bat tac­tique déve­lop­pé par Bohemia Interactive, une socié­té basée en République tchèque, et pas d’un bom­bar­de­ment réel.

D’autres exemples de dés­in­for­ma­tion avec les clas­siques pho­tos récu­pé­rées dans d’autres cir­cons­tances… La pho­to des réfu­giés fuyant Kiev, sort tout droit du film « Deep impact » !

Ou bien l’i­mage de cette petite fille qui pleure la mort de sa mère tuée par les méchants russes, et qui passe en boucle à la TV, et qui en fait est extraite du film « Brest for­tress » sor­ti en 2010 !

Même la pho­to du pré­sident ukria­nien, pré­sen­té cas­qué, le pré­sen­tant proche des troupes ukrai­niennes a été prise lors la « Journée des forces armées ukrai­niennes », le… 6 décembre 2021. Ce qui est faci­le­ment vérifiable :

C’est dans ce contexte que la « Ducesse » élue par per­sonne de l’UE, Ursula von der Leyen a déci­dé en son nom d’in­ter­dire la dif­fu­sion des chaînes d’in­for­ma­tion russes telles que Russia Today ou Sputnik. Ces chaînes n’ont jamais fait de pro­pa­gande pour le régime de Moscou (pas plus que RTL n’en fait pour le grand duché!), mais elles donnent des infor­ma­tions sur ce qui se passe dans le monde, comme beau­coup d’autres. On voit en effet qu’il est impor­tant de lais­ser au seul camp ukrai­nien le mono­pole de l’in­for­ma­tion sans lais­ser la pos­si­bi­li­té de démen­tir de quelque manière que ce soit… Aujourd’hui, il n’exis­te­ra plus qu’une seule source d’in­for­ma­tion sur la guerre : celle de l’Ukraine, de l’Otan et de l’UE !

Quand on veut infor­mer on se doit de res­pec­ter et de véri­fier les sources, et pour cela il est néces­saire que toutes les sources soient dis­po­nibles. Mais nos diri­geants sou­haitent-ils nous informer ?

Mercredi 2 mars 2022

L’insupportable sus­pense a pris fin : Marine Le Pen et Éric Zemmour ont obte­nu leurs par­rai­nages, sésame indis­pen­sable pour la course à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle. Christiane Taubira, elle, jette l’é­ponge, faute de les avoir obte­nus. C’est pour­tant elle qui était sor­tie de la pri­maire dite « popu­laire », qu’on le veuille ou non, ce qui lui confé­rait au moins une cer­taine légi­ti­mi­té. Je suis loin d’ap­pré­cier les idées de Mme Taubira, mais au vu des résul­tats de cette pri­maire, elle aurait dû pou­voir par­ti­ci­per à la course elle aus­si. Ce qui prouve bien l’i­ni­qui­té de ce sys­tème de par­rai­nages, qu’il fau­dra bien mettre au rebut pour la pro­chaine édi­tion.

Pourquoi pas un sys­tème de par­rai­nage popu­laire jus­te­ment ? Avec bien sûr un seuil plus éle­vé, qui res­te­rait à défi­nir. Mais au moins une légi­ti­mi­té serait bien assise. Le par­rai­nage des « notables » est de plus en plus sujet à cau­tion, ceux-ci étant sous la menace de leurs admi­nis­trés ou de leur tutelle supé­rieure (conseils dépar­te­men­taux, dépu­tés, pré­fets, etc.), et les com­munes ont par­fois besoin de ces sub­ven­tions qui vien­draient à man­quer, s’ils ne par­rainent pas un « bon » can­di­dat ?

Quels can­di­dats met­tront cette ques­tion dans leur programme ?

Jeudi 3 mars 2022

Jean-Pierre Pernaut est décé­dé hier, des suites de sa longue mala­die comme on dit pudi­que­ment. Avec lui dis­pa­raît une vision du jour­na­lisme non bobo, non pari­sien, mais au contraire bran­ché en per­ma­nence sur les régions fran­çaises, sur les petits métiers, sur les spé­cia­li­tés régio­nales, sur ces Français de pro­vince que l’on ignore com­plè­te­ment dans la capi­tale. Rappelez-vous Bernard-Henri Lévi : « Bien sûr, tout ce qui est ter­roir, béret, bour­rées, binious, bref, « fran­chouillard » ou cocar­dier, nous est étran­ger, voire odieux. » JPP c’é­tait l’an­ti BHL !

Autre info, éton­nante celle-là, l’un des pri­son­niers les plus sur­veillés de France, Yvan Colonna, qui purge une peine de per­pé­tui­té pour l’as­sas­si­nat du pré­fet Érignac en 1998 (qu’il a tou­jours nié), a été vio­lem­ment agres­sé par Franck Elong Abe, un Camerounais de 36 ans, arrê­té en Afghanistan par les forces amé­ri­caines et condam­né à 9 ans de pri­son pour des faits de ter­ro­risme. Le pro­nos­tic vital du Corse le plus célèbre après Napoléon serait enga­gé nous dit-on. Qu’en pense la Justice fran­çaise ? Se sent-elle un peu coupable ?

Le scoop de la soi­rée : Macron est can­di­dat à un deuxième quin­quen­nat de des­truc­tion mas­sive.

Son pro­gramme est très court, et tient en trois lignes :

Je vous ai (presque) sau­vés du COVID

Je vous ai (presque) sau­vés de Poutine

Votez pour moi !

La presse du wee­kend s’en réjouit déjà…

Vendredi 4 mars 2022

Qu’en pense Marine Le Pen ? Celle qui raconte que si elle arrê­tait la poli­tique, elle devien­drait éle­veuse de chats, doit avoir son mot à dire sur le ban­nis­se­ment des chats russes des com­pé­ti­tions félines ! C’est en effet ce que vient de déci­der la fédé­ra­tion inter­na­tio­nale des concours de minets. Son conseil d’administration estime qu’il ne peut pas sim­ple­ment être témoin de ces atro­ci­tés et ne rien faire. On ne connaît pas la res­pon­sa­bi­li­té des minous dans les­dites atro­ci­tés, mais ça doit être ter­rible.

De la même manière, les sanc­tions anti-russes pleuvent dans des domaines par­fois sur­pre­nants. On apprend ain­si que l’é­quipe de foot­ball russe, cou­pable, ne pour­ra pas par­ti­ci­per au mon­dial de foot, qui se tien­dra au Qatar, pays exem­plaire dans sa ges­tion des Droits de l’Homme.

La Russie ne pour­ra pas non plus se pré­sen­ter au concours Eurovision de la chan­son. Des musi­ciens, des chefs d’or­chestre, des chan­teurs, se trouvent ain­si du jour au len­de­main pri­vés de leurs occu­pa­tions pro­fes­sion­nelles tout sim­ple­ment parce qu’ils sont russes, même s’ils n’ont jamais fait la moindre allé­geance à Poutine.

Mais la palme revient une fois de plus au jour­nal « Le Monde » qui n’hé­site pas à poser la ques­tion : faut-il conti­nuer à dif­fu­ser les artistes russes ? Pour le jour­nal des ban­quiers et des mil­liar­daires, de sur­croît sub­ven­tion­né par l’État fran­çais et par Bill Gates, Tolstoï et Dostoievski doivent finir à la pou­belle (je n’ose même pas citer Soljenitsyne !), Tchaïkovski et Prokofiev doivent être réduits au silence ?

À quand une « Nuit de Cristal » spon­so­ri­sée par le quo­ti­dien du (Grand) soir ?

Samedi 5 mars 2022

Avec la guerre en Ukraine, comme dans toutes les guerres, ce sont d’a­bord les civils qui trinquent. Un élan de soli­da­ri­té s’en suit for­cé­ment et nombre de com­munes ou de régions fran­çaises ont déjà envoyé des convois de vivres, de vête­ments ou de maté­riel vers l’Ukraine.

Des cen­taines, des mil­liers d’ha­bi­tants fuient leur pays afin de sau­ver leur peau. La majo­ri­té d’entre eux, essen­tiel­le­ment des femmes et des enfants, essaie de gagner la Pologne, pays le plus proche où vivent déjà nombre de leurs com­pa­triotes. Et on assiste dans ce pays à des scènes tou­chantes, où dans les familles ukrai­niennes vivant là, les hommes disent au-revoir à leurs femmes et leurs enfants et partent pour l’Ukraine afin de com­battre les Russes ! Exactement l’in­verse de ce qui se passe dans les pays afri­cains ou moyen-orien­taux, où là, ce sont les hommes qui fuient par cen­taines, aban­don­nant femmes et enfants à leur sort.