Ma semaine d’observation de l’info (4 septembre 2022)

Dimanche 28 août 2022

De retour au jour­nal… l’é­té est fini… on solde !

On arrive main­te­nant à la fin de l’é­té, et on peut vrai­ment dire qu’on n’a pas de bol, nous les Français ! Notre peuple sou­ve­rain a réélu en juin un Macron pour­tant détes­té comme aucun autre pré­sident ne l’a­vait jamais été. Aujourd’hui ce peuple désa­bu­sé devrait com­men­cer à s’a­per­ce­voir qu’en plus, c’est un pré­sident qui n’a vrai­ment pas de chance ou qui est vrai­ment un inca­pable.

La crise du Covid a été gérée en dis­tri­buant de l’argent comme jamais on ne l’a­vait fait aupa­ra­vant, ce qui cause aujourd’­hui une infla­tion galo­pante. Celle ci ne fait, je pense que débu­ter… Pour la même rai­son, cer­taines pro­fes­sions, copieu­se­ment arro­sées de sub­ven­tions, ont négli­gé d’aug­men­ter leurs employés, d’où la pénu­rie de main d’œuvre obser­vée dans cer­tains sec­teurs durant tout l’é­té.

Les confi­ne­ments suc­ces­sifs, bien que stric­te­ment inutiles sur le plan sani­taire, ont cas­sé les logis­tiques habi­tuelles un peu par­tout dans le monde. De fait, de pénu­ries en pénu­ries, ce sont les prix des éner­gies fos­siles qui ont explo­sé à la hausse.

Des incen­dies mas­sifs, à répé­ti­tion, ont grillé nos belles forêts fran­çaises, non pas seule­ment dans le sud, comme on en avait l’ha­bi­tude, mais jus­qu’en Bretagne où la forêt de Brocéliande, tom­beau de Merlin, a aus­si subi des dom­mages. Du jamais vu. Et au lieu de réin­té­grer les pom­piers sus­pen­dus pour non vac­ci­na­tion, on est allé cher­cher des ren­forts en Autriche, en Roumanie… il faut quand même le faire !

Puisque c’est le CO2 que l’on accuse (il réchauffe la pla­nète comme tout le monde le sait), nos inca­pables diri­geants ont déci­dé, au lieu de les déve­lop­per, de se dépar­tir depuis quelques années de quelques unes de nos cen­trales nucléaires. Elles ne pro­duisent pas de CO2, mais c’est un des sec­teurs qui fonc­tion­nait pour­tant le mieux… Allez com­prendre. Et cela juste au moment où le gou­ver­ne­ment pousse les Français à ache­ter des voi­tures élec­triques, qui pol­luent moins, même si leur auto­no­mie est réduite à la por­tion congrue.

Pour les rem­pla­cer, confor­mé­ment aux ordres don­nés par l’Union Européenne, l’État a choi­si la dépen­dance éner­gé­tique qua­si-com­plète envers l’étranger, par­ti­cu­liè­re­ment la Russie. Manque de chance, celle-ci a « atta­qué » l’Ukraine en février, et il a bien fal­lu réagir. Donc pour la « punir », l’Union Européenne, France en tête, a déci­dé glo­rieu­se­ment d’interdire les impor­ta­tions de gaz et de pétrole russes. Conséquence, sans la Russie et sans nos cen­trales nucléaires, les prix de l’élec­tri­ci­té et du gaz s’en­volent. Et, sur­prise, comme l’État fran­çais a refu­sé de payer le gaz aux Russes, ceux-ci coupent le robi­net à par­tir du 1er sep­tembre. Tant pis, on en achète en Inde ou en Chine qui sont four­nis par… la Russie, et qui donc, nous le vendent plus cher…

Vous recon­naî­trez que notre pré­sident pou­dré n’a vrai­ment pas de chance avec tous ces évé­ne­ments qui se suc­cèdent. Un énarque mal­chan­ceux en somme, les élec­teurs ne pou­vaient pas le savoir quand ils l’ont élu.

Aujourd’hui, le monarque énarque en appelle à ses sujets, et les informe de la fin de l’a­bon­dance. Ceux qui n’ont rien appré­cie­ront, ceux qui ont peu com­pa­ti­ront, les autres, les moins nom­breux, mais les plus influents s’en moque­ront. L’essentiel est que le peuple éco­no­mise, qu’il se déplace à pied, qu’il se gèle en hiver et qu’il se passe le plus pos­sible de Michel Drucker le dimanche. C’est à ce prix seule­ment qu’il appré­cie­ra cette liber­té que nos diri­geants lui vantent sans arrêt.

Maintenant, si avec tout ça, les Français n’ont tou­jours pas com­pris, nos diri­geants tou­jours bien ins­pi­rés, pour­ront sur les conseils de Biden décla­rer la guerre à la Russie. Une petite guerre en Europe, 80 ans après la « der­nière », ça ne peut pas faire de mal, non ? Ma grand-mère avait l’ha­bi­tude de dire en voyant le début de ce qu’on allait appe­ler plus tard la socié­té de consom­ma­tion : « On voit bien qu’ils n’ont pas connu la guerre ». Ce ne sera peut être plus vrai l’an prochain.

Lundi 29 août 2022

Pour reve­nir à notre énarque monarque, tout le monde sait que depuis Brigitte, il fait sem­blant d’ai­mer la culture, même si pour lui « il n’y a pas de culture fran­çaise ». Et c’est sans doute pour faire plai­sir à son ancien prof, que dans leur bonne ville du Touquet, ils ont déci­dé d’al­ler assis­ter à un concert élec­tro same­di soir.

Notre pré­sident venait dans la semaine de se faire conspuer et insul­ter en Algérie où il était allé lécher les babouches des diri­geants héri­tiers du FLN, leur pro­met­tant de créer une com­mis­sion choi­sie pour dis­cu­ter de la colo­ni­sa­tion… tout com­men­taire est super­flu. Après cette volée de bois vert de la part des nou­veaux fel­la­ghas, le couple Macron avait donc besoin d’un peu de cha­leur. Au Touquet quand même… on est en terre conquise, en plein élec­to­rat acquis, non ?

Sauf que same­di soir, c’é­tait le « musi­cien » fran­co-amé­ri­cain Marc Rebillet qui se pro­dui­sait sur la scène nor­mande, et que celui-ci s’est mis à conspuer et insul­ter le pré­sident comme un algé­rien moyen à Oran… et le pire, c’est que le public a sui­vi… Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut entendre le musi­cien lan­cer à plu­sieurs reprises – vêtu d’un slip – « Macron enc… », avant que la foule ne reprenne à son tour l’in­vec­tive.

Le chan­teur explique alors que le fes­ti­val a cou­pé le son de son concert, l’o­bli­geant à ter­mi­ner pré­ma­tu­ré­ment son show. Dans le même temps, son mana­ger, en backs­tage, aurait été agres­sé par le direc­teur du fes­ti­val qui lui aurait envoyé un verre à la figure. Et le plus grave, dimanche, le fes­ti­val a deman­dé à l’ar­tiste de rendre l’argent cor­res­pon­dant à sa rému­né­ra­tion pour ce concert.

Pour un gou­ver­ne­ment dont l’i­déo­lo­gie a tou­jours défen­du « l’art » sous toutes ses formes sur­tout les plus pro­vo­ca­trices, on tombe quand même dans un déni assez cocasse ! Mais peut-on en vou­loir à un direc­teur de spec­tacle qui exerce dans la ville où le pré­sident pos­sède une rési­dence secondaire ?