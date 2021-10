Ma semaine d’observation de l’info (17 octobre 2021)

Dimanche 10 octobre 2021

Nous dénon­çons sou­vent ici ceux qui décident, en amont de nos ins­ti­tu­tions. Macron est diri­gé par des finan­ciers issus de la com­mis­sion Bilderberg, ou de Davos, où l’on retrouve les mêmes per­sonnes. Ce n’est plus un secret pour per­sonne, même si la dis­cré­tion est de rigueur.

Ce que l’on sait moins, c’est par qui sont diri­gés les dépu­tés… on parle sou­vent des lob­bies, groupes de pres­sion, sou­vent finan­ciers, tou­jours riches, qui, dans l’ombre, vien­draient influen­cer les élus afin qu’ils votent « comme il faut ». Beaucoup ne croient pas à cette fable et évi­dem­ment, traitent ceux qui la dif­fusent de « com­plo­tistes ». Mais… rap­pe­lons nous Nicolas Hulot, démis­sion­naire du gou­ver­ne­ment parce qu’il ne pou­vait rien contre le lob­by de la chasse. Entre la Macronie et les lob­bies, c’est une belle his­toire d’a­mour.

Dans un article paru l’an der­nier dans « Capital », on apprend que seuls 48 dépu­tés sur les 323 que compte la majo­ri­té LREM-Modem, publient leurs agen­das de ren­contre avec les lob­bies, contrai­re­ment à ce qu’ils avaient pro­mis en octobre 2019.

Ne soyons donc pas surpris…

Lundi 11 octobre 2021

Janvier 2021, une soi­rée d’an­ni­ver­saire chez des jeunes col­lé­giens de la région nan­taise. Certains s’a­musent à mimer une prière musul­mane, comme ils auraient pu mimer une scène culte de Pulp Fiction ou un rap­peur éruc­tant sur scène.

Oui, mais voi­là. Les jeunes aujourd’­hui sont très pri­sés des réseaux sociaux. Et la moindre anec­dote, le moindre amu­se­ment dans une fête, se retrouve fil­mé et publié sur Facebook, SnapChat ou autre TikTok… Et c’est là que le pro­blème com­mence. La vidéo est vue par bon nombre d’autres jeunes, par­mi les­quels des musul­mans. Ceux-ci vont alors par­ta­ger la vidéo en men­tion­nant les noms de ceux qui ont par­ti­ci­pé à la petite fête, les jetant ain­si à la vin­dicte maho­mé­tane.

Aussitôt les mes­sages de haine et les menaces pleuvent sur les ados, ren­trés depuis sep­tembre au lycée. Pire, une bande com­po­sée d’une quin­zaine d’in­di­vi­dus est venue devant le lycée dans le but d’en découdre avec les jeunes pré­sents dans la vidéo.

« Ils étaient tous enca­gou­lés. On se sent quand même en dan­ger même si on a rien à voir avec cette his­toire » a décla­ré une lycéenne. Du coup plu­sieurs élèves ne veulent plus se rendre au lycée par peur de repré­sailles. L’établissement est main­te­nant sous sur­veillance poli­cière tan­dis que le par­quet de Nantes a ouvert une enquête pour « asso­cia­tion de mal­fai­teurs en vue de com­mettre un crime ou un délit. »

Voilà où l’on en est en Macronie en 2021.

Mardi 12 octobre 2021

Macron, qui n’en est pas à une méchan­ce­té près envers les Français, vient à nou­veau de leur adres­ser une cri­tique sévère. Il a décla­ré tout à l’heure devant des indus­triels et des étu­diants en pré­sen­tant son plan « France 2030 » que les Français tra­vaillaient moins que leurs voi­sins. Ce qui a fait bon­dir nombre de res­pon­sables poli­tiques, en par­ti­cu­lier de l’ex­trême gauche, de Clémentine Autain à Adrien Quatennens en pas­sant par la décons­truite Sandrine Rousseau. Qu’en est-il véri­ta­ble­ment ?

Les tra­vailleurs fran­çais (sala­riés et tra­vailleurs indé­pen­dants inclus) ne font pas for­cé­ment moins d’heures que leurs voi­sins. Selon les cal­culs de l’OCDE por­tant sur 2017, un tra­vailleur fran­çais effec­tue 1514 heures de tra­vail sur l’an­née en moyenne. Les plus beso­gneux dans le monde étant les Mexicains avec 2 257 heures…

Au niveau euro­péen, seuls la Grèce (2 018h), le Portugal (1 863h), l’Italie (1 723h), l’Espagne (1 687h) et le Royaume Uni (1 681h) arrivent devant la France.

Si on prend main­te­nant le tra­vail heb­do­ma­daire, les sala­riés fran­çais tra­vaillent beau­coup. Et bien davan­tage que nombre de leurs proches voi­sins comme on peut le consta­ter sur cette étude com­pa­ra­tive de la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche des Études et des Statistiques).

Macron, une fois de plus, fait pas­ser son dédain pour la France avant la réa­li­té.

Mercredi 13 octobre 2021

Il en est à Nice Provence Info, qui sont depuis long­temps fan des Rolling Stones, et les dis­cus­sions sur leurs meilleures périodes nous acca­parent par­fois quelques bons moments…

Grosse tris­tesse de notre part évi­dem­ment après le décès de Charlie Watts, leur bat­teur, il y a un mois, mais aujourd’­hui, c’est une grosse décep­tion qui nous enva­hit : les Stones, ces durs, ces rebelles, ces anti­con­for­mistes, se plient à la culture woke ! Ils viennent en effet de sup­pri­mer de leur réper­toire leur chan­son « Brown Sugar » qu’ils chan­taient sys­té­ma­ti­que­ment depuis 40 ans (notre illus­tra­tion à la une).