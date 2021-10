Ma semaine d’observation de l’info (3 octobre 2021)

Dimanche 26 septembre 2021

Une com­pagne pour Cédric Herrou a débar­qué mar­di der­nier dans la Roya. Il s’agit d’Amal, une marion­nette de 3,50 mètres de haut repré­sen­tant une petite fille syrienne. N’imaginons pas des idées bizarres chez le chantre du « les autres avant les nôtres », non, cette marion­nette a été ima­gi­née et conçue par la com­pa­gnie Handspring Puppet, fon­dée en 1981 et basée au Cap en Afrique du Sud.

Elle repré­sente une fillette de neuf ans, et sera trim­bal­lée sur envi­ron 8 000 km depuis la fron­tière tur­co-syrienne jus­qu’au Royaume Uni, en pas­sant par la Roya ! Passage obli­gé des « migrants » vers Outre-Manche.

Lundi 27 septembre 2021

Zineb El Rhazoui, ou sim­ple­ment Zineb comme nom de plume, est une écri­vaine, jour­na­liste et mili­tante des droits de l’homme fran­co-maro­caine. En 2013, elle fut embau­chée à Charlie Hebdo, en tant que spé­cia­liste des reli­gions. Elle échap­pe­ra par chance, puis­qu’elle était en vacances, à l’at­ten­tat musul­man contre le jour­nal le 7 jan­vier 2015. Le mer­cre­di sui­vant, elle contri­bue­ra à ce qu’on a appe­lé « le numé­ro des sur­vi­vants » pour lequel elle rece­vra plu­sieurs menaces de mort de la part de ses core­li­gion­naires.

Aujourd’hui, avec le pro­cès des atten­tats, Zineb reprend la plume et dresse la liste des cou­pables de l’at­ten­tat de Charlie Hebdo.

À lire avec atten­tion !

On com­mence par le prin­ci­pal :

« Je pense au CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France, NDLR), dont l’existence est une insulte pour nous les par­ties civiles de ce pro­cès, car ce col­lec­tif milite à grands frais contre un “délit” qui n’en est pas en droit fran­çais : l’imposture intel­lec­tuelle nom­mée “isla­mo­pho­bie”.

Alors même que mes col­lègues de Charlie ont jus­te­ment été tués pour leur sup­po­sée isla­mo­pho­bie ! Le CCIF conti­nue imper­tur­ba­ble­ment 5 ans après à dis­tri­buer des accu­sa­tions d”“islamophobie”, met­tant impu­né­ment des cibles dans le dos de ceux qui cri­tiquent l’islam. Le CCIF est une fabrique à racisme qui pro­meut divi­sion et sec­ta­risme, qui n’a jamais œuvré pour le bien com­mun de tous les Français, mais qui s’emploie uni­que­ment à arra­cher des pri­vi­lèges iden­ti­taires pour sa petite cha­pelle com­mu­nau­taire. »

Puis le menu fre­tin :

« Je pense aus­si à Rokhaya Diallo qui, au len­de­main de l’incendie au cock­tail Molotov contre les locaux de Charlie en 2011, a signé une péti­tion mini­mi­sant cette agres­sion et accu­sant le jour­nal de racisme.

Je pense à Edwy Plenel qui, le 17 jan­vier 2015, a fait une confé­rence avec Tariq Ramadan, assu­rant qu’ils n’avaient “aucun désac­cord sur le fond”.

Je pense à Danièle Obono à qui le sang de mes amis et les éclats de cer­velle sur le pla­fond de la salle de rédac­tion n’ont pas réus­si à arra­cher une larme, tant sa com­plai­sance envers les bour­reaux est grande.

Je pense aus­si à Virginie Despentes qui a mis sa plume dis­tin­guée au ser­vice de deux ignobles tueurs (et, par exten­sion, la richis­sime machine de guerre inter­na­tio­nale qui les a armés) sous pré­texte qu’ils seraient “morts debout” à cause du “déses­poir”.

Je pense à tous les jour­na­listes qui avaient osé écrire quelques semaines ou quelques mois avant la tue­rie que la pro­tec­tion poli­cière de Charb était indue et qu’elle coû­tait cher au contri­buable, sans que l’honnêteté, ou peut-être tout sim­ple­ment l’intelligence, ne leur souffle une seconde que c’est bien l’islamisme qui plombe le bud­get public, et non un des­si­na­teur jovial et enga­gé. »

Et elle conclut ain­si son réqui­si­toire : « Tout ceux-là n’ont certes pas de sang sur les mains, mais ils en ont sur la conscience. Honte à eux de nous avoir tra­his. Je ne leur par­don­ne­rai jamais, car entre eux et moi, il y a le sang des inno­cents ».

Non mais…

Mardi 28 septembre 2021

Ainsi donc, le gou­ver­ne­ment décide de réduire for­te­ment les visas aux pays du Maghreb, qui selon la France traînent des pieds pour récu­pé­rer leurs res­sor­tis­sants expul­sés.

Gabriel Attal a qua­li­fié cette déci­sion de dras­tique et inédite, ren­due néces­saire par le fait que ces pays n’ac­ceptent pas de reprendre des res­sor­tis­sants que la France ne sou­haite pas gar­der.

Personne n’est dupe, tout le monde sait bien que ces mesures n’ont de sens qu’é­lec­to­ra­le­ment, et qu’à l’ap­proche de la pré­si­den­tielle, le thème de l’im­mi­gra­tion que Zemmour a remis sur la table après son qua­si aban­don par le RN, sera de nou­veau au centre des pro­messes à ne pas tenir.

La preuve, ceux qui, hier, étaient au Pouvoir et ne vou­laient pas en entendre par­ler (pas plus que sur d’autres thèmes d’ailleurs – on ne va tout de même pas deman­der son avis au peuple-), s’empressent de pro­po­ser, s’ils sont élus, un réfé­ren­dum sur l’im­mi­gra­tion. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti se sont tous décla­rés favo­rables à ce ques­tion­ne­ment du Peuple. On sait com­ment Les Républicains depuis Sarkozy et le réfé­ren­dum sur l’Europe sont res­pec­tueux de ce genre de chose… Certains même, y vont de la sur­en­chère en pro­po­sant des quo­tas, ou la « prio­ri­té natio­nale »…

Bref, la cam­pagne est bien lancée.

Mercredi 29 septembre 2021

Je vous par­lais la semaine der­nière de l’aug­men­ta­tion du tarif de l’élec­tri­ci­té, mais cette semaine, c’est le gaz qui voit son prix s’en­vo­ler !

+10% en juillet, +5% en août, +8,7% en sep­tembre, +12,6% en octobre, soit une aug­men­ta­tion de 41,15% en quatre mois.

Cette évo­lu­tion résulte de la hausse, his­to­rique, des prix du gaz sur le mar­ché mon­dial qui se réper­cute sur les coûts d’approvisionnement du four­nis­seur de gaz Engie… Les cours du gaz sont à des niveaux très éle­vés en Europe en rai­son de divers fac­teurs : sto­ckages bas, forte demande du gaz natu­rel liqué­fié (GNL) en Asie et inca­pa­ci­té de la Norvège et de la Russie d’augmenter leurs livrai­sons.

Ceci, ajou­té aux hausses de l’élec­tri­ci­té qui se mul­ti­plient éga­le­ment en 2021, fait que les ménages, sur­tout modestes voient leur fac­ture éner­gie s’en­vo­ler dans leur bud­get fami­lial. Ce que le chèque éner­gie sau­pou­dré par le gou­ver­ne­ment ne suf­fi­ra cer­tai­ne­ment pas à allé­ger, sur­tout que les car­bu­rants voient la courbe de leurs prix suivre une tra­jec­toire mon­tante régu­lière, avant même l’hy­po­thèse d’une vic­toire éco­lo­giste à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle.

Qu’en pensent les Gilets Jaunes ?

Jeudi 30 septembre 2021

Les effets de manche, et les coups d’es­brouffe vont deve­nir de plus en plus fré­quents au cours des mois à venir. Macron affirme vou­loir com­battre les « com­plo­tistes » et la… dés­in­for­ma­tion ! Rien de moins. Cocasse, non ? Si autre­fois le fait de dou­ter, ou de com­battre la pen­sée offi­cielle vous cata­lo­guait sys­té­ma­ti­que­ment au rang de « fas­ciste », ce mot n’a plus aujourd’­hui aucune valeur, tel­le­ment il a été gal­vau­dé. Je suis d’ailleurs à peu près cer­tain que dans la jeu­nesse actuelle, peu sont capables d’ex­pli­quer exac­te­ment d’où il vient ! (lire Les médias contre la démo­cra­tie du 12 novembre 2016).

Il a donc fal­lu inven­ter autre chose, et c’est le « com­plo­tisme ». C’est à dire la volon­té d’im­pu­ter à quel­qu’un de « caché », que l’on ne nomme pas, des actes, déci­sions pris par le gou­ver­ne­ment. La crise de la Covid en ayant don­né un échan­tillon assez impres­sion­nant.

Vous dou­tez de la réa­li­té des chiffres des morts par la Covid ?

Vous pen­sez que le vac­cin a d’autres buts que pré­ve­nir la conta­gion ?

Vous pen­sez que l’in­ter­dic­tion de la chlo­ro­quine n’est pas une mesure de salut public ?

Vous pen­sez que le passe-sani­taire est un outil de sur­veillance de la popu­la­tion ?

Vous êtes un dan­ge­reux com­plo­tiste. D’ailleurs un com­plo­tiste ne peut être que dan­ge­reux.

Notre pré­sident va donc s’y atta­quer, d’une main de fer, d’au­tant que les plus per­méables aux idées com­plo­tistes sont les gens de condi­tions défa­vo­ri­sées, ceux qu’il exècre le plus.

Pourtant.… en mars 2020, n’af­fir­mait-il pas que l’hy­po­thèse d’une créa­tion en labo­ra­toire du virus du Covid-19, décou­lait d’un pro­fond anal­pha­bé­tisme ? Alors que cette hypo­thèse aujourd’­hui est loin d’être consi­dé­rée comme stu­pide ?

Lui-même avait dénon­cé une « mani­pu­la­tion » du mou­ve­ment des Gilets Jaunes et de l’af­faire Benalla par des « puis­sances étran­gères », situées un peu plus à l’est, sui­vez mon regard.

La même Russie qui, selon Mme Schiappa, finan­çait les cas­seurs et les vio­lences urbaines dans Paris.

En décembre 2018, la macro­nie jurait que le site des « Gilets Jaunes » avait été créé peu après l’é­lec­tion d’Emmanuel Macron par des Américains par­ti­sans de Steve Bannon.

Et on ne par­le­ra pas, la place me man­que­rait, de toutes les asser­tions gra­tuites, fausses et stu­pides autour du port du masque inutile, de la fin immi­nente de la pan­dé­mie, de l’im­pos­si­bi­li­té du virus de muter, après avoir juré que jamais il ne quit­te­rait Wuhan.

Alors, M. le Président, si vous vou­lez vrai­ment lut­ter contre la dés­in­for­ma­tion et le com­plo­tisme, com­men­cez par le faire dans votre entou­rage.

Lire aus­si : Quand l’exé­cu­tif ment : ces « fake news » mar­quantes de la Macronie

Vendredi 1er octobre 2021

Macron a reçu de nou­veaux ordres de la part de ceux qui l’emploient : pro­lon­ger le pass dit « sani­taire » autant que pos­sible, il faut tenir la popu­la­tion.

En effet, le porte-parole du gou­ver­ne­ment, Gabriel Attal, a fait savoir mer­cre­di à la sor­tie du Conseil des ministres que l’exé­cu­tif allait dépo­ser un texte au Parlement per­met­tant de pro­lon­ger le recours au pass sani­taire au-delà du 15 sep­tembre et ce jus­qu’à la fin juillet 2022. Pas plus, on vous le jure, comme on l’a­vait juré pour la CSG ou le CRDS… les pro­messes n’en­gagent.… vieil air connu !

Ajoutons à cela la volon­té de remettre en vigueur le vote par cor­res­pon­dance. Une pro­po­si­tion de loi avait été faite en ce sens par le Sénat, et le sujet revient sur la table ces jours-ci de la part cette fois des dépu­tés socia­listes.

Mais alors ? Sans le pass… impos­si­bi­li­té d’al­ler voter sauf à payer les 45 € pour un test PCR ? Retour au suf­frage cen­si­taire ? Ou dou­ble­ment de l’abs­ten­tion déjà énorme ?

Ce que nous annon­cions depuis des semaines se réa­lise donc bien en effet. Ajouter à cela l’o­bli­ga­tion pour les ados de pré­sen­ter depuis hier à leur tour un passe pour leurs acti­vi­tés spor­tives. Ainsi, s’ils veulent conti­nuer à jouer au foot, il fau­dra qu’ils convainquent leurs parents de les faire vac­ci­ner. Le chan­tage conti­nue de plus belle. Et l’Assurance mala­die qui « pré­co­nise » avec insis­tance une troi­sième dose…

Ajoutons à cela la décla­ra­tion de la dépu­tée et porte parole LREM, Anne Genetet : « Le pass sani­taire (…) a démon­tré son effi­ca­ci­té. Il pour­rait ren­trer dans le droit com­mun, comme le car­net de vac­ci­na­tion pour les enfants ou le per­mis de conduire, comme un outil qu’on doit avoir sous la main, en cas de besoin. »

Vous avez bien tout com­pris cette fois ?

Samedi 2 octobre 2021

Un exemple à suivre en Italie : Domenico Lucano, ancien maire de la com­mune de Riace en Calabre (illus­tra­tion ci-des­sous) a été condam­né en pre­mière ins­tance le 30 sep­tembre à une peine de 13 ans et deux mois de pri­son, pour (entre autres) l’aide et l’en­cou­ra­ge­ment à l’immigration illé­gale.

Domenico Lucano, ancien maire de la com­mune de Riace (Calabre), était notam­ment accu­sé d’a­voir orga­ni­sé des mariages de conve­nance afin d’ai­der des femmes débou­tées du droit d’a­sile à res­ter en Italie. Il avait éga­le­ment tri­ché sur les appels d’offres pour attri­buer la ges­tion des ordures de son vil­lage de 1 800 habi­tants à des coopé­ra­tives liées aux immi­grés.

Alors qu’en France pour des délits simi­laires, on décore un Cédric Herrou et on dis­sout les asso­cia­tions qui luttent contre ce genre de délit, nous ne pou­vons que nous féli­ci­ter avec la Ligue et Mattéo Salvini de la réac­tion du gou­ver­ne­ment italien.