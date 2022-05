Ma semaine d’observation de l’info (22 mai 2022)

Quoi qu’il en soit, Volodymyr Zelensky assu­rait que l’Ukraine « a besoin de ses héros vivants », tan­dis que Hanna Malyar, la vice ministre ukrai­nienne de la Défense envi­sa­geait déjà un « échange de pri­son­niers ». On voit donc aisé­ment qui ment dans cet épi­sode !

Il s’agit d’une nou­velle étape déter­mi­nante dans le conflit, car l’u­sine d’Azovstahl était le der­nier bas­tion de l’armée ukrai­nienne dans la région de Marioupol. Des mili­taires ukrai­niens sont à la limite de la muti­ne­rie et publient des vidéos dans les­quelles ils affirment ne plus vou­loir obéir aux ordres de Kiev : « Notre artille­rie et notre avia­tion ne fonc­tionnent pas, notre com­man­de­ment nous a aban­don­nés, ils n’é­va­cuent même pas les bles­sés, ne ramassent pas les morts et ne nous four­nissent pas de muni­tions. »

Jeudi 19 mai 2022

Remous dans la pis­cine de Grenoble : le maire y a en effet publié un arrê­té muni­ci­pal auto­ri­sant le vête­ment com­mu­nau­ta­riste qu’est le bur­ki­ni.

L’histoire n’est pas vrai­ment nou­velle puisque c’est en 2004 que la sty­liste aus­tra­lienne Aheda Zanetti l’a « inven­té ». Mais c’est en 2016, à Marseille puis à Cannes que cette tenue de bain com­men­ce­ra à faire par­ler d’elle. Le 15 août de la même année, il fut même à l’o­ri­gine d’une bagarre sur une plage de Corse !

Depuis, c’est par petites touches que le vête­ment tente de s’im­po­ser à la vue des Français qui n’en veulent pas à près de 75 %. Mais c’est comp­ter sans la volon­té des régi­ments isla­mo-gau­chistes dont fait par­tie Éric Piolle, le maire de Grenoble.

Sa déci­sion fait en tous cas par­ler d’elle, c’est réus­si de ce côté-là. Maintenant il est impor­tant de voir quelles seront les réac­tions offi­cielles. Va t‑on sus­pendre cet arrê­té et inter­dire le bur­ki­ni ? Ou bien une fois de plus satis­faire les troupes mélen­cho­nistes, et se sou­mettre un peu plus à l’Islam ?

Vendredi 20 mai 2022

Présentation ce soir du nou­veau gou­ver­ne­ment Macron, diri­gé par Élisabeth Borne. Pour ceux qui sou­hai­taient véri­ta­ble­ment du chan­ge­ment c’est raté !

En effet, par­mi les 28 membres du gou­ver­ne­ment, seuls 6 n’ont jamais eu de res­pon­sa­bi­li­tés poli­tiques : Pap Ndiaye (Éducation natio­nale), Sylvie Retailleau (Enseignement supé­rieur et Recherche), Rima Abdul-Malak (Culture), Amélie Oudéa-Castéra (Sports), Isabelle Rome (Égalité hommes-femmes), et Charlotte Caubel (Enfance).

Les 22 autres ont déjà eu des res­pon­sa­bi­li­tés poli­tiques, même si 7 d’entre eux n’ont jamais occu­pé de poste de ministre.

Quatre minis­tères réga­liens gardent leur titu­laire : Le Maire à l’Économie, Darmanin à l’Intérieur, Dupond-Moretti à la Justice, et Beaune à l’Europe.

Les 11 autres ne font que chan­ger de minis­tère, jeu de chaises musi­cales qui fait qu’un char­gé de l’Agriculture peut se retrou­ver char­gé des Sports, ou une char­gée de la Santé arri­ver à l’Outremer… ah la poly­va­lence des ministres !

On ne peut donc pas vrai­ment par­ler de chan­ge­ment pour un minis­tère qui, en plus, risque de ne pas exis­ter au-delà des élec­tions légis­la­tives de la mi-juin.

Macron n’a tenu aucun compte du résul­tat des der­nières élec­tions. Une majo­ri­té de Français s’est abs­te­nue, ou a voté contre lui, ou a voté par défaut. Il fau­dra donc s’at­tendre à des mois dif­fi­ciles après les élec­tions. Les syn­di­cats se mobi­lisent déjà, les Gilets Jaunes sont dans les star­ting-blocks, les motards en selle… Qu’espérer de la future Assemblée ? Puisque Marine Le Pen a déjà accep­té de ne pas y jouer de rôle impor­tant, mais seule­ment de gérer sa poi­gnée de futurs élus obte­nus avec une troi­sième place, fau­dra t‑il comp­ter sur Mélenchon et son alliance ban­cale pour virer Macron ?

Samedi 21 mai 2022

Parmi les nou­veaux entrants, un a déjà fait beau­coup jaser : Pap Ndiaye. Le nou­veau ministre de l’Éducation traîne der­rière lui une belle répu­ta­tion.

Monsieur Pap Ndaye, ministre de l’Éducation (encore un peu) Nationale. Voilà un nor­ma­lien, agré­gé certes, mais un anti-fran­çais qui ani­mait il n’y a pas long­temps des réunions inter­dites aux blancs. Une rapide bio­gra­phie nous en apprend un peu plus sur celui qui sera, à coup sûr le chef de la décons­truc­tion… du peu qu’il reste à décons­truire :

Docteur en his­toire, pro­fes­seur à Sciences Po et déco­ré de la Légion d’hon­neur (jan­vier 2022), Pap Ndiaye est né le 25 octobre 1965 de père séné­ga­lais et de mère fran­çaise. Frère de la Prix Goncourt Marie Ndiaye (« Trois femmes puis­santes », en 2009), il est quant à lui spé­cia­liste de l’histoire sociale des États-Unis et des mino­ri­tés. Diplômé de l’université de Virginie, il a ensei­gné aux États-Unis dans les années 1990.

En France, ses tra­vaux portent sur l’histoire et la socio­lo­gie des popu­la­tions noires. Il s’est d’ailleurs fait connaître du grand public en publiant en 2008 « La Condition noire, essai sur une mino­ri­té fran­çaise », son ouvrage de réfé­rence.

En 2004, il co-fonde le Capdiv (Cercle d’Action pour la Promotion de la diver­si­té) puis intègre comme vice-pré­sident du conseil scien­ti­fique, le Conseil repré­sen­ta­tif des asso­cia­tions noires de France (Cran).

Du 26 mars au 21 juillet 2019, il est conseiller scien­ti­fique de l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » au musée d’Orsay.

Le 11 février 2021, Emmanuel Macron le nomme direc­teur de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée (qui héberge le Musée natio­nal fran­çais de l’his­toire de l’im­mi­gra­tion).

Pap Ndiaye a éga­le­ment par­ti­ci­pé au livre « Le Racisme en images : décons­truire ensemble » de l’his­to­rien Pascal Blanchard, paru en octobre 2021.

Aujourd’hui Ministre de l’Éducation Nationale, Pap Ndiaye pour­suit ses recherches pour une publi­ca­tion rela­tive à une his­toire mon­diale des droits civiques au 20e siècle, en envi­sa­geant cette ques­tion dans une pers­pec­tive trans­na­tio­nale.

La rédac­tion de Nice Provence Info informe que Pap Ndiaye, n’a aucun lien de paren­té avec Sibeth Ndiaye la regret­tée porte parole du gouvernement.