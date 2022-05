La Rose d’Amour de Norbert Calderaro

Face aux coups de bou­toir d’une oli­gar­chie mon­dia­liste qui nous entraîne à marche for­cée vers le « Progrès », à la sauce Macron, ou vers l’« Open Society », à la sauce Soros, vers le fli­cage et l’es­cla­vage avec la com­plai­sance d’une classe poli­tique et de médias cor­rom­pus et déca­dents, les Peuples s’é­veillent et refusent cette des­cente aux enfers.

Mais que faire face à la ruse du Diable ?

Résister, oui, mais comment ?

Norbert Calderaro pro­pose La résis­tance spi­ri­tuelle. C’est bien la spi­ri­tua­li­té et l’a­mour qui sau­ve­ront notre huma­ni­té qui s’abîme dans le maté­ria­lisme et le men­songe. Ce livre n’est pas un ouvrage de théo­lo­gie. Il se lit très faci­le­ment. C’est presque un guide pra­tique que son auteur est venu expo­ser au cours d’une pré­sen­ta­tion orga­ni­sée par les Dominicains de Nice le 17 mai 2022 dans le cadre des confé­rences qu’ils pro­posent dans leur couvent sis en plein centre de Nice, pile en face de l’o­pé­ra (tous les détails sur le pro­gramme de ces confé­rences en sui­vant ce lien).

L’auteur des­sine les deux mil­lé­naires en quatre grandes périodes :

• Les 4 pre­miers siècles qui cor­res­pondent au déploie­ment de la chré­tien­té au sein même de l’empire romain dès lors que l’empereur ne fut plus consi­dé­ré comme un dieu. L’empire romain s’ef­fon­dre­ra mais la chré­tien­té lui sur­vi­vra notam­ment grâce au mona­chisme. Les moines et leur réseau d’ab­bayes, de monas­tères, de cou­vents furent les trans­met­teurs de mémoire à la fois de l’in­gé­nie­rie romaine et de la spi­ri­tua­li­té chré­tienne.

• Le Moyen-Âge avec la nais­sance du pou­voir papal qui peu à peu prend le des­sus sur le pou­voir tem­po­rel. C’est à cette époque que remonte l’ex­pres­sion « aller à Canossa » puisque c’est le 28 jan­vier 1077 que l’empereur du Saint Empire romain ger­ma­nique Henri V se ren­dit à Canossa pour se sou­mettre au pape après avoir été excom­mu­nié.

• La réforme pro­tes­tante : il convien­drait de dire la séces­sion pro­tes­tante, née en Allemagne, qui revient sur cette allé­geance et sti­pule « À chaque peuple, sa reli­gion ». Le roi est empe­reur dans son royaume. Les hommes et les peuples sont alors inégaux. L’Histoire nous montre à quoi cela a abou­ti.

• Les Droits de l’Homme : ils sont pro­mul­gués en 1789. Leur vision mes­sia­nique rejette la sou­ve­rai­ne­té divine tout en fai­sant réfé­rence à un Être suprême et en s’é­ri­geant en nou­velle reli­gion anti-chré­tienne. Napoléon se sacre­ra lui-même empe­reur, pre­nant ain­si la revanche de l’empereur Henri V.

Le refus de la sou­ve­rai­ne­té divine condui­ra à la nais­sance de tous les tota­li­ta­rismes du XXe siècle et d’au­jourd’­hui, ini­tiés par le géno­cide vendéen.

Pour Albert Calderaro, la chré­tien­té n’est pas morte. Elle ins­pire même les plus grands hommes de l’Histoire :

• Gandhi, le meilleur exemple de résis­tance spi­ri­tuelle qui fut très mar­qué par les Évangiles.

• Les Justes, très majo­ri­tai­re­ment ins­pi­rés par l’a­mour du Prochain.

• Martin Luther King qui prône une démarche spi­ri­tuelle, notam­ment dans son dis­cours de Washington en 1963.

ou encore

• Le pape Jean-Paul II qui ébran­la le com­mu­nisme tout puis­sant par son mes­sage de cou­rage et d’a­mour. Tout le monde a en tête son « N’ayez pas peur !»

Pour nous gui­der dans la résis­tance spi­ri­tuelle, Norbert Calderaro nous pro­pose sa bous­sole qu’il appelle la Rose des Vents spi­ri­tuelle qu’il com­men­ta en détail pour bien en mon­trer sa force et sa pertinence :