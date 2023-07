Refermer la marmite au plus vite

Depuis 2005, les ban­lieues fran­çaises ont été constam­ment arro­sées de dizaines de mil­liards d’euros et quatre mil­lions d’immigrés sup­plé­men­taires sont venus gon­fler les rangs de cette cin­quième colonne. L’islamo-gauchisme pros­père dans les médias et à la France Insoumise, on l’assume chaque jour avec un peu moins de scru­pules. Pas de Grand Remplacement à l’horizon, tout au plus une « archi­pé­li­sa­tion » du pays, sa « créo­li­sa­tion » diront de manière plus poé­ti­que­ment cor­recte cer­tains, ambiance coco­tiers et rhum arran­gé, tout va bien se pas­ser. Mais bizar­re­ment, elles, les choses, ne se sont pas arrangées…

Kilian Mbappé, notre tête de nœud natio­nale, a « mal à sa France » ; il pleure Nahel, « ce petit ange » (mul­ti­ré­ci­di­viste) « par­ti beau­coup trop tôt ».

Aurélien Tchouaméni (Tchouamé qui ?) a, de son côté, le « cœur bri­sé ».

Omar Sy, notre grand exi­lé d’Amérique, en appelle à une « jus­tice digne de ce nom ».

Et si Jul a « une pen­sée » pour Nahel, DJ Snake n’a (pour une fois) « pas les mots » (ouf !).

SCH (késa­ko ?) apporte « tout [s]on sou­tient » à ses proches ain­si qu’aux « quar­tiers ».

Sans oublier bien sûr Niska, Kaaris, Kalash, PLK, Josman, Gazo, Hamza et SDM qui ont tous, évi­dem­ment, leur mot à dire.

Que l’on se ras­sure, les habi­tuels « bab­tous » mété­quo­philes ne sont pas en reste. Mathieu Kassovitz, Raphaël Glucksmann et Marina Foïs y vont tous de leur petit tweet à l’humanisme lar­moyant. Et pour Juan Branco(1), agi­ta­teur pro­fes­sion­nel au mono­sour­cil vin­di­ca­tif, la France serait « une socié­té ségré­guée ».

Côté NUPES, les pyro­manes à la ramasse tentent de faire croire vai­ne­ment qu’ils contrôlent encore un feu qui les a lar­ge­ment débor­dés. Et Louis Boyard, cette canaille à l’opportunisme mélen­cho­nien, en appelle à l’abolition de la peine de mort pour les noirs et les arabes, les blancs conser­vant, pour leur part, leur droit inalié­nable à se faire mas­sa­crer par les noirs et les arabes.

L’Organisation mafieuse des Nations Unie demande à la France de « s’attaquer sérieu­se­ment aux pro­fonds pro­blèmes de racisme et de dis­cri­mi­na­tion raciale par­mi [s]es forces de l’ordre » (Ravina Shamdasani).

Et l’Algérie, sou­cieuse « de la quié­tude et de la sécu­ri­té dont doivent béné­fi­cier [ses] res­sor­tis­sants sur leur terre d’ac­cueil », rap­pelle à la France son « devoir de pro­tec­tion » envers ces der­niers. La guerre civile pour­tant est déjà là ; le camp de l’anti-France compte ses divi­sions tan­dis que la police a pour ordre de regar­der notre mai­son brûler.

Partout les villes de France, petites et grandes, sont sac­ca­gées, pillées, par des hordes de sau­vages qui ont la raz­zia et la haine de la France dans le sang. Des cen­taines de com­mis­sa­riats brûlent et à Vaulx-en Velin, on canarde les poli­ciers au fusil. À Saint-Etienne, le père Francis Pelle (80 ans) se fait dépouiller, on le retrouve incons­cient sur le sol de sa paroisse. Dans la jungle mar­seillaise, les anti­fas se mettent à l’arabe sur les réseaux sociaux et deux poli­ciers hors ser­vice se font tabas­ser dans l’hilarité géné­rale : « C’est ça les arabes, ils vous enculent !». Partout enfin, de nom­breux maires, spé­cia­li­sés depuis plus de qua­rante ans dans la confec­tion de cor­dons sani­taires répu­bli­cains, voient leurs mai­sons brû­lées et leurs familles menacées.

Pendant ce temps là, du côté de l’Élysée, Emmanuel Macron ne com­prend tou­jours rien et feint de recher­cher les cou­pables. Qu’a‑t-il bien pu arri­ver à toutes ces belles « Californie sans la mer » ? Serait-ce la faute des réseaux sociaux ou bien des jeux vidéos ? Notre Scherlock Holmes natio­nal, cares­seur de torses basa­nés à ses heures, craint que les émeutes se soient « tik­to­ki­sées », quand c’est le réel tout entier qui a été rem­pla­cé par TikTok, lui-même ayant une res­pon­sa­bi­li­té toute par­ti­cu­lière dans la « tik­to­ki­sa­tion » de la poli­tique fran­çaise. Dupont-Moretti, l’« acqui­ta­tor » des racailles, en appelle à la res­pon­sa­bi­li­té des parents quand l’État fran­çais, depuis cin­quante ans, a tout fait pour détri­co­ter la famille et décons­truire l’autorité paren­tale. Valérie Pécresse, enfin, s’empresse de sor­tir le ché­quier natio­nal pour que tout soit recons­truit sans tar­der. La République ne trem­ble­ra pas.

Qui dans tout ça pour net­toyer les écu­ries de chiasse qui par­tout pro­li­fèrent sur notre ter­ri­toire natio­nal ? Qui pour tirer la chasse une bonne fois pour toute et ren­voyer toute cette meute d’où elle vient ? La France avait besoin d’un Charles Martel et les Français ont élu François Hollande ou Emmanuel Macron. La France a besoin d’un Richelieu et nous avons Darmanin aux manettes. C’est d’un Bigeard par quar­tier dont la France aurait besoin, et nos poli­ciers ont pour ordre d’éviter les bavures. Mais sur­tout jamais (au grand jamais !) aucun homme poli­tique pour assu­mer cette guerre civile, en réa­li­té raciale et eth­nique, qui s’impose à nous.

Tétanisés, les Français moyens, à 70% selon les der­niers son­dages, en deviennent favo­rables à un recours de l’armée pour réta­blir l’ordre dans les quar­tiers. Mais que tout le monde se ras­sure, la guerre civile est repor­tée à une date ulté­rieure. La France ne peut pas prendre le risque, dans l’immédiat, de ne plus gagner de coupe de monde et de voir sa scène de rap dis­pa­raître. Pour voir une France sans arabes, il fau­dra attendre le pro­chain film de pro­pa­gande de Ramzy Bedia. D’ici là, refer­mons au plus vite le cou­vercle de la mar­mite en ébul­li­tion. Et recons­trui­sons en vitesse tout ce qui aura été saccagé.

Allah y rah­ma. La France va mou­rir et elle l’aura bien cherché.

Tom Benejam

3 juillet 2023