Vous avez dit… « GRAVISSIME » ?

Ce lun­di 3 juillet 2023, le relais local de la pro­pa­gande d’État nous alerte sur un fait gra­vis­sime. Gravissime ! GRAVISSIME !

Diantre ! Qu’est-ce qu’il s’est pas­sé qui jus­ti­fie ce cri d’a­larme pathétique ?

S’agit-il du poli­cier de Nîmes tou­ché par une balle de 9 mm et sau­vé par son gilet pare-balles [source] ? C’est effec­ti­ve­ment gra­vis­sime. Ce poli­cier ne doit d’être encore en vie qu’à son capa­ra­çon qui a été bien effi­cace contre cette balle de gros calibre. Ce n’est un secret pour per­sonne, et donc pas pour nos diri­geants et les jour­na­listes, que les émeu­tiers sont équi­pés d’armes de guerre, et que nombre de celles-ci pro­viennent de celles que l’OTAN envoie en Ukraine. C’est gra­vis­sime, non ? Pas pour Nice Matin toutefois.

S’agit-il de Dorian Damelincourt, pom­pier de 24 ans, mort en lut­tant contre le feu de plu­sieurs véhi­cules incen­diés par les émeu­tiers ? Cette mort est bien plus insup­por­table que celle de Naël. Ce der­nier ayant béné­fi­cié d’un hom­mage à l’Assemblée natio­nale d’une minute de silence, que va faire celle-ci pour rendre hom­mage à ce jeune Français ? Une heure de silence ? Cette mort est scan­da­leuse, hor­rible. Cet évé­ne­ment est gra­vis­sime. Et pour­tant pas pour Nice Matin.

Alors quoi ? Des cen­taines de maga­sins pillés ? Toujours pas. Le dra­peau fran­çais brû­lé ? Sûrement pas. Ce qui est gra­vis­sime — LE PLUS GRAVE — dans tous ces évé­ne­ments, c’est que « le domi­cile d’un maire a été atta­qué ». De sur­croît, un « gen­til maire » (lire Le maire et les émeu­tiers de notre édi­tion d’hier).

C’est clair : la presse de pro­pa­gande, sub­ven­tion­née par nos impôts, n’a pas les mêmes valeurs que le Peuple.

Massimo Luce