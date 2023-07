Guérilla ou guerre civile ?

En 2016, Laurent Obertone écri­vait un roman d’an­ti­ci­pa­tion inti­tu­lé « Guérilla ». Bien avant lui déjà, en 1993, Philippe Gautier avait signé « La Toussaint blanche », et 20 ans avant lui, le chef d’œuvre de Jean Raspail, « Le camp des saints », deve­nait un immense suc­cès de librai­rie, maintes fois réédi­té depuis.

Le point commun de ces trois romans ? La France livrée aux émeutes ethniques sous le regard impuissant sinon complice de gouvernements anesthésiés.

On ne peut pas réagir cor­rec­te­ment depuis un concert d’Elton John(1) !

En 2023, nous y sommes. Il aura fal­lu la mort d’un voyou, abat­tu par un poli­cier pour déclen­cher une insur­rec­tion géné­rale dans les ban­lieues, scé­na­rio fidèle à ce qu’a­vaient ima­gi­né les trois romanciers.

Il faut dire que toutes les condi­tions sont réunies : des ter­ri­toires lais­sés à la loi des hordes de « Français » de papier, d’o­ri­gine afri­caine ou magh­ré­bine, un gou­ver­ne­ment que la trouille d’une bavure cloue lit­té­ra­le­ment dans ses minis­tères, des par­tis et hommes poli­tiques qui rêvaient depuis long­temps de cet état, qui aujourd’­hui se délectent et attisent les mou­ve­ments insur­rec­tion­nels.

Le petit peuple lui, ne peut plus que subir, une fois de plus, voyant brû­ler ses voi­tures et détruire ses com­merces.

Oh, nos ministres, et la pre­mière d’entre eux, y sont bien allés de leurs petites phrases anes­thé­siantes. Prompts à enfon­cer le pauvre flic qui a fait son bou­lot, et qui, cinq jours après est tou­jours le seul embas­tillé dans les geôles de la République macro­nienne. Il était, avant toute enquête, for­cé­ment cou­pable et res­pon­sable, comme l’ont dénon­cé en chœur les deux prin­ci­paux per­son­nages de ce qui reste de l’État.

On a cher­ché des cou­pables, des res­pon­sables.

Les réseaux sociaux bien-sûr, ceux à qui le Pé-résident donne des inter­views ?

Les jeux vidéo, qu’at­tend-on pour empri­son­ner Super Mario ?

Les parents… là, il y a pro­ba­ble­ment un peu de véri­té…

Mais quand j’en­tends dire que ce n’est pas de la faute de ces mères céli­ba­taires si elles n’ar­rivent pas à tenir leurs mou­tards, il faut quand même se rap­pe­ler que nombres de mères, fran­çaises celles-ci, veuves après 1918, n’ont jamais géné­ré une géné­ra­tion de voyous cas­seurs sans aucun res­pect pour leur entou­rage. Et il n’existe pas d’i­mage d’elles hur­lant leur joie juchées sur le toit d’une voi­ture un fumi­gène à la main comme si elles avaient gagné la coupe du monde !