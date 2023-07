Oran, 5 juillet 1962 : la fin d’un monde

Il semble bien que la marque de nais­sance de toutes les « révo­lu­tions » modernes soit appo­sée au fer rouge des mas­sacres per­pé­trés par des indi­vi­dus fana­ti­sés et mani­pu­lés, ou par des foules hys­té­riques tout autant influen­cées. Le mythe de fon­da­tion de ces bou­le­ver­se­ments a besoin d’un holo­causte pour que l’Histoire, tout aus­si moderne que ces révo­lu­tions, puisse en rete­nir les effets après en avoir défi­ni (som­mai­re­ment) les causes.

Juste trois exemples :

• La révo­lu­tion « fran­çaise », mère de toutes celles qui ont sui­vi, a construit ses bases sur le géno­cide des Vendéens et la déca­pi­ta­tion de ses oppo­sants. Serait-ce là ce que nos poli­ti­ciens appellent « les valeurs de la République » ?

• La révo­lu­tion « russe » de 1917 a mas­sa­cré tous les membres de la famille impé­riale russe (il s’agit bien d’un mas­sacre et non d’une exé­cu­tion) dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 sur ordre de Lénine.

• La révo­lu­tion « algé­rienne »(1) a écrit son acte de nais­sance avec le sang des mar­tyrs ora­nais, Européens et musul­mans, lors du mas­sacre du 5 juillet 1962.

Les prémices

Nuit de Noël 1960, Oran, quar­tier Victor-Hugo ; nous habi­tons alors, ma famille et moi, mes parents, mon frère, ma sœur, un petit appar­te­ment d’une ancienne mai­son en rez-de-chaus­sée au 13, rue de Bône ; Maman et ma grande sœur s’affairent à pré­pa­rer une veillée de Noël avec quelques pâtis­se­ries dont les Oranaises ont le secret et mon frère et moi nous sup­pu­tons, en nous cha­maillant comme d’habitude, la nature des cadeaux que nous trou­ve­rons le len­de­main au pied du pin enguir­lan­dé ; la radio dif­fuse des chants de Noël en sour­dine ; sou­dai­ne­ment, bruits de pas lourds et pré­ci­pi­tés dans le jar­din à l’arrière de la mai­son : Jeannette, Juanica ! Ma mère recon­naît la voix d’une de nos voi­sines qui habite l’immeuble à côté, madame Montesinos.

Elle se pré­ci­pite à l’extérieur ; la voix de son amie paraît angois­sée : « Fermez les portes et les fenêtres, ils arrivent ! » ; et madame Montesinos repart en hale­tant, balan­çant son corps impo­sant – les madres espa­gnoles sont comme les mamas ita­liennes – sans prendre le temps de répondre aux ques­tions de ma mère : « Mais qui ? Quoi ? Madre de Dios ! »

En prê­tant l’oreille, nous par­vient au loin une rumeur sourde d’où jaillissent des youyous et des cris de frayeur. Nous com­pre­nons tout de suite. « Gracias, Angela ! », crie ma mère.

Nous pous­sons la grosse com­mode devant la porte, rem­part sans doute déri­soire ; mon père sort le fusil, ma sœur éteint la radio et les lumières ; il n’a pas fal­lu long­temps avant que nous enten­dions le choc cin­glant des coups de hache frap­pés aux portes de nos voi­sins et à nou­veau ces cris et ces youyous ; nous sommes tous à genoux, sauf mon père der­rière la porte avec le fusil ; ma mère chante du bout des lèvres un can­tique en nous ser­rant contre elle, ma sœur prie ; les coups se rap­prochent ; notre tour va venir ; nous savons dans quelle hor­reur notre vie va se ter­mi­ner ; nous nous atten­dons d’une seconde à l’autre à voir notre porte voler en éclats ; mais rien n’arrive ; la foule hys­té­rique passe en cou­rant et en hur­lant ; un Arabe, juste devant notre entrée, crie quelque chose ; la rumeur s’éloigne.

Noël 1960 ; Noël de ter­reur. Me acuer­dare de ti toda mi vida, cuan­do mi madre can­ta­ba para no llo­rar(2)… Je me sou­vien­drai de toi toute ma vie, quand ma mère chan­tait pour ne pas pleu­rer.

Nous sau­rons plus tard que l’Arabe qui criait devant la porte était employé du garage où tra­vaillait mon père et qu’il encou­ra­geait ses core­li­gion­naires à conti­nuer leur che­min. Je n’ai pas su s’il y avait eu des vic­times ou s’il ne s’agissait que d’une opé­ra­tion d’intimidation des­ti­née à faire par­tir les Européens du quar­tier ; ce que nous avons d’ailleurs fait.

C’était peut-être pour moi la deuxième fois qu’un indi­gène me sau­vait la vie ; j’avais failli être enle­vé au « Village nègre », un quar­tier dépour­vu d’Européens dans lequel je m’étais impru­dem­ment aven­tu­ré deux ans aupa­ra­vant au retour du lycée, lorsqu’un homme, musul­man comme mes ravis­seurs, s’était inter­po­sé pour me remettre en liber­té ; mes parents n’en ont jamais rien su.

Quelques mois après ce ter­rible évé­ne­ment de Noël, notre famille avait encore à subir une épreuve : reve­nant du quar­tier Gambetta, le soir, après un dîner chez des membres de notre famille, nous arri­vons dans une zone tota­le­ment pri­vée de lumière ; plu­sieurs coups de sif­flet stri­dents – nous avons com­pris trop tard qu’on nous pré­ve­nait– et un déluge de feu s’abat sur notre voi­ture : mitrailleuse 12,7 à balles tra­çantes qui anti­cipe notre aug­men­ta­tion de vitesse et tire donc devant notre véhi­cule ; mon père, au contraire, ralen­tit : com­bat­tant pen­dant 11 ans en France et jusqu’en Allemagne pen­dant la guerre en tant qu’appelé de 35 à 46 (au ser­vice de la France et des Français « métro­po­li­tains » -, c’est gra­tuit, mer­ci ! et mer­ci de votre accueil en 1962 !-), ça laisse des traces. Nous réus­sis­sons à fran­chir les bar­rages éta­blis cette fois par les com­man­dos OAS pour pro­té­ger leur retraite ; après véri­fi­ca­tion, seule­ment deux impacts de balles qui n’ont tou­ché per­sonne. Nous sau­rons ensuite qu’une caserne de gardes mobiles avait été atta­quée par l’OAS et nous pas­sions inop­por­tu­né­ment devant cette caserne juste après l’attaque.

L’horreur

« Qui sont les cou­pables ? » deman­de­ra Guillaume Zeller dans son livre Oran, 5 juillet 1962, un mas­sacre oublié(3). Oui, Zeller, le petit-fils de l’un des quatre géné­raux du putsch qui avaient ten­té le tout pour le tout pour sau­ver leur hon­neur, l’Algérie et les Pieds-Noirs.

Et Guillaume Zeller pour­suit : « Cinquante après, les causes de ce défer­le­ment meur­trier demeurent inex­pli­quées. Était-il spon­ta­né ou orches­tré ? Et s’il y a eu pré­mé­di­ta­tion, qui l’a orga­ni­sé ? Deux hypo­thèses majeures se des­sinent , une troi­sième – celle d’une pro­vo­ca­tion due à un com­man­do rési­duel de l’OAS – ayant été écar­tée par les res­pon­sables algé­riens eux-mêmes.

Le pre­mier scé­na­rio, sou­te­nu alors par le FLN, est celui d’un débor­de­ment mas­sif et incon­trô­lé pro­vo­qué par les bandes cri­mi­nelles qui règnent sur les quar­tiers de Victor-Hugo, de Lamur et sur­tout du Petit-Lac. » […] Une seconde théo­rie sup­pose que le camp Boumediene-Ben Bella aurait pré­mé­di­té les débor­de­ments cri­mi­nels de cette jour­née. »

Il y a, à mon avis, une conju­gai­son des deux hypo­thèses. Ces bandes cri­mi­nelles venaient sans doute du Petit-Lac et se sont accrues des élé­ments les plus fana­tiques de notre quar­tier de Victor-Hugo. 18 mois après leur pas­sage devant notre mai­son, ces bandes se sont ren­for­cées en nombre, en fana­tisme et en orga­ni­sa­tion et étaient donc toutes prêtes à défer­ler sur le Centre-Ville le 5 juillet 1962. Il est vrai­sem­blable qu’une telle per­sé­vé­rance ne peut-être que le fruit d’un enca­dre­ment pro­ve­nant de struc­tures plus anciennes et plus aguer­ries, comme le FLN et l’ALN.

Nous n’avons pas vécu le 5 juillet 1962 à Oran ; mes parents, forts de la sinistre expé­rience du Noël 1960, sen­tant confu­sé­ment le dan­ger, avaient déci­dé de réfu­gier notre famille à Mers-El-Kébir, plus pré­ci­sé­ment à Sainte-Clotilde, chez la sœur de mon père, quelques jours avant la date de l’indépendance.

Les récits des exac­tions com­mises contre les Pieds-Noirs ce jour-là à Oran sont une longue suite d’abominations dif­fi­ci­le­ment trans­crip­tibles, si ce n’est d’employer des mots comme énu­cléa­tion, émas­cu­la­tion, éven­tra­tion, etc., le tout ante­mor­tem. Je ne vais don­ner ici qu’un aper­çu dénué d’images vio­lentes, écrit par Gérard Rosenzweig dans Causeur du 5 juillet 2016 :