Fin de l’épisode monôme émeutier, tout est rentré dans l’ordre

Entre guerre ukrai­nienne — qui ne fait plus recette — et le pro­chain lob­by d’ac­tua­li­té à venir, l’é­meute de Nanterre et ses méta­stases pro­vin­ciales ont fait long feu : 5 jours d’in­cen­dies. Les maires sont quand même stres­sés(1) ! On a même envi­sa­gé d’en­voyer l’ar­mée. Fin de cet épi­sode pom­peu­se­ment qua­li­fié par cer­tains de guerre civile. Même pas un petit mort comme avec Malik Oussekine, qui sert de mètre-éta­lon de la vio­lence urbaine.

L’avant der­nière émeute, c’é­tait en 2005, pour deux ambian­ceurs de ban­lieue qui avaient été vapo­ri­sés dans un trans­for­ma­teur. 2005 → 2023, il y a donc 18 ans. À cette époque, qui aurait parié qu’on serait à l’a­bri de ces défer­le­ments de sau­vages pen­dant si longtemps ?

On note­ra que le pro­fil des émeu­tiers a chan­gé. Dans la force du nombre, les contin­gents sont de plus en plus majo­ri­tai­re­ment d’Afrique sub­sa­ha­rienne que d’Afrique du nord. Il est vrai qu’ils arrivent chez nous par zodiacs entiers.



Les caïds ara­bo-musul­mans ont donc rap­pe­lé leurs gamins choufs au quar­tier, fin de la récré, fin du pillage en libre-ser­vice. Il faut reprendre le busi­ness de l’ac­ti­vi­té paral­lèle et relan­cer les points de deal mis au chô­mage technique.

En réalité, la cocotte-minute n’a jamais cessé de bouillir depuis plusieurs décennies

De temps en temps, il suf­fit de sou­le­ver le sif­flet pour relâ­cher la pres­sion et pour que tout ça per­dure tran­quille­ment : tout est sous le contrôle des caïds avec la com­pli­ci­té de l’État pro­fond qui a pour pro­jet de liba­ni­ser la France.

Le tra­fic doit res­ter entre les mains des tra­fi­quants, comme cela a tou­jours été. Ce sont les « grands frères » qui ont sif­flé la fin de la récré, pas la police.

Le monôme doit s’arrêter et les affaires reprendre.

Pas si sûr que ça dure.