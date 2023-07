Le maire et les émeutiers

Chez Les Républicains, il y a toutes les nuances de droite, de la droite « dure » à la droite « molle ». Le grand écart entre l’ex­trême-droite et l’ex­trême-gauche, En même temps, comme dirait l’autre. L’édile de l’Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun en est l’ar­ché­type. Twitter com­pul­sif, il déclare, se réfé­rant à son maître Jacques Chirac(source) : « Ne com­po­sez jamais avec l’ex­tré­misme, le racisme, l’an­ti­sé­mi­tisme ou le rejet de l’autre. Dans notre his­toire, l’ex­tré­misme a déjà failli nous conduire à l’a­bîme. C’est un poi­son. Il divise. Il per­ver­tit, il détruit. Tout dans l’âme de la France dit non à l’ex­tré­misme » (Jacques Chirac).

Puis le 30 juin, un jour avant le drame. « On a besoin d’un grand plan Marshall pour la ban­lieue. Il faut que l’État nous aide à finan­cer la recons­truc­tion très très vite… il faut qu’on fasse plus que du ripo­li­nage. Il faut démo­lir et recons­truire… »(source)

Manifestement, sa soumission et ses déclarations d’amour à répétitions vers les allogènes des quartiers n’ont pas été entendues.

Aussi sec, le len­de­main, réponse des ber­gers de ban­lieue au ber­ger de l’Haÿ et ses Rosiers : c’est sa mai­son qu’ils sont venus démo­lir ! Attaquant sa famille en dégâts col­la­té­raux. Et pas sur Twitter, dans la vraie vie. Un plan Marshall mais à l’en­vers, en retour de manivelle.Voilà donc le com­mu­ni­qué de Jeanbrun suite à sa déconvenue :