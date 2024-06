Ils ne pensent qu’à ÇA : tous des queutards !

• Sarkozy com­men­ça sa pré­si­dence avec Cécilia qu’il piqua à Jacques Martin. Pour finir avec Carla Bruni — « C’est du sérieux » — à qui l’on prête un tableau de chasse excep­tion­nel : Mick Jagger, Arno Klarsfeld, Donald Trump… etc.

• François Hollande qui com­men­ça avec la har­pie Trierweiler, après avoir lar­gué Ségolène, pour finir à scoo­ter avec l’ac­trice Julie Gayet.

• Enfin, dans un autre registre plus LGBT Q+++ dans l’air du temps, notre encore pré­sident Emmanuel·le Macron et son gouvernement.fr qui répond à nos angoisses.