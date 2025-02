Les gens sans terres

Ce pro­jet de 2019 a fait long feu, certes mais le ver est dans le fruit et quand ça ne passe pas par la porte, on revient par la fenêtre. Exemple concret dans la ville de Cagnes-sur-Mer.

Le Maire Louis Nègre, béton­neur com­pul­sif, informe le Conseil muni­ci­pal de la créa­tion de 50 loge­ments sous forme de Bail Réel Solidaire (BSL) dans une opé­ra­tion immo­bi­lière sis 8 ave­nue de la Colle. Le Conseil muni­ci­pal applau­dit d’une seule voix, sauf Michel Lebon votre ser­vi­teur. Qu’est ce que c’est que ce truc, dra­pé du joli mot « soli­daire » ?

Le bail réel soli­daire (BRS) est, en France, un dis­po­si­tif d’accession sociale à la pro­prié­té, aidant des ménages modestes à deve­nir pro­prié­taires à un coût abor­dable, notam­ment dans les zones où le mar­ché immo­bi­lier est ten­du, qui sont aus­si des zones où les prix sont habi­tuel­le­ment pro­hi­bi­tifs. Tout cela s’est mis en place en 2017 et est en train de se répandre un peu par­tout. Les gueux vont pou­voir accé­der au graal, deve­nir PROPRIÉTAIRE, comme le sont déjà 57.7% des ménages.

La réalité est toute autre, derrière ces bons sentiments socialo-populistes

• Ces nou­veaux pro­prié­taires auront le pri­vi­lège de payer plein pot leur masure sur un ter­rain qu’ils devront louer à un bailleur « soli­daire » (Défense de rire). Et ce pen­dant la durée du bail, fixé à 99 ans comme un quel­conque bail emphy­téo­tique.

• Ils devront décla­rer ce loge­ment comme rési­dence prin­ci­pale et y vivre. Une sorte d’as­si­gna­tion à rési­dence.

• S’ils veulent revendre pour chan­ger de bled, ils ne pour­ront pas en fixer le prix qui leur sera impo­sé par le bailleur.

• Ils ne pour­ront pas le louer, même en période sai­son­nière.

• S’ils décèdent, leurs héri­tiers auront les mêmes contraintes, après s’être acquit­tés de la suc­ces­sion confis­ca­toire.

• Encore plus extra­or­di­naire, c’est le pro­prié­taire-loca­taire (loca-terre) qui devra s’ac­quit­ter de la taxe fon­cière. Autrement dit, il lui fau­dra payer lim­pôt fon­cier du ter­rain qui appar­tien­dra à votre soli­daire bailleur.

• Etc.

Bref, vous l’a­vez com­pris. Ces élites mon­dia­listes, avec les poli­ti­ciens cor­rom­pus qu’elles sou­doient, ont tous les pou­voirs pour vous dépouiller par les lois liber­ti­cides qu’ils pro­mulguent. Droits de suc­ces­sion pro­hi­bi­tifs, sai­sies… petit à petit, inexo­ra­ble­ment, la France devient un pays com­mu­niste au pro­fit du Capital. Chapeau ! Bravo ! C’est du grand art !

Comme au Moyen-Âge, les Français vont redevenir des serfs, des gens sans terre.

Michel Lebon