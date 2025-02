Un nouveau missile à longue portée américain atteint l’Élysée

La France retient son souffle à chaque annonce par Candace Owens de son nou­vel épi­sode sur la saga Becomming Brigitte. Trois mis­siles ont déjà été lan­cés et ont fait mouche à chaque fois, déclen­chant un fort vent de panique sur le couple présidentiel :

• Becoming Brigitte : An intro­duc­tion

ver­sion ori­gi­nale, ver­sion tra­duite

• Becoming Brigitte : Gaslighting The Public | Ep 1 (L’enfumage de l’o­pi­nion publique)

ver­sion ori­gi­nale sous-titrée, ver­sion tra­duite

• Becoming Brigitte : An Inaccessible Past | Ep 2 (Un pas­sé inac­ces­sible)

ver­sion ori­gi­nale sous-titrée, ver­sion traduite

Et main­te­nant :

• Becoming Brigitte : One Coincidence Too Many | Ep 3 (Une coïn­ci­dence de trop)

ver­sion ori­gi­nale sous-titrée, ana­lyse en fran­çais par Mike Borowski

Pour une bonne com­pré­hen­sion des révé­la­tions de la jour­na­liste amé­ri­caine, il est indis­pen­sable d’a­voir une connais­sance de ce que l’on appelle le « Projet MK Ultra ». Une pré­sen­ta­tion est pro­po­sée sur le site Perspective Monde. Les révé­la­tions les plus trou­blantes de cette affaire Jean-Michel Trogneux seront connec­tées aux mani­pu­la­tions mises au point dans le cadre de ce « Projet MK Ultra ».