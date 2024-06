Élections législatives : les masques tombent… enfin !

Depuis plus de 10 ans, Nice Provence Info s’at­tache à éveiller les esprits. C’est notre voca­tion pre­mière. Voilà pour­quoi nous dénon­çons régu­liè­re­ment la mar­tin­gale(1) qui régit tout le débat poli­tique fran­çais depuis plus de qua­rante ans.

La déci­sion de Macron de dis­soudre l’Assemblée natio­nale ouvre de manière impromp­tue une cam­pagne élec­to­rale. Ce sera peut-être la cam­pagne élec­to­rale de trop pour le Système qui n’est pas capable de renou­ve­ler son dis­cours et qui finit — à la longue — par exas­pé­rer les Français. Les ficelles sont usées, la mar­tin­gale est éven­tée. Trop, c’est trop.

Nous rele­vions dans notre article récent Macron avait com­plè­te­ment inféo­dé Les Républicains que le maire de Nice pré­fé­rait encore une fois la vic­toire de la gauche à celle du Rassemblement National : « Je ne peux pas ima­gi­ner un seul ins­tant que le Rassemblement National va gagner. »(2)

Là où les can­di­dats de la macro­nie risquent d’af­fai­blir les can­di­dats Les Républicains inféo­dés à la macro­nie, et donc n’ont aucune chance d’être élus, ils se retirent ! C’est exac­te­ment ce qu’il se passe dans la 9e cir­cons­crip­tion où Michèle Tabarot, dépu­tée sor­tante inféo­dée, n’af­fron­te­ra pas de can­di­dat Renaissance. C’est ce que dénonce le can­di­dat d’Union Nationale, Franck-Édouard Galbert, dénonce dans un communiqué :