Le Président de tout le Monde entier vous présente ses meilleurs vœux

Stand By Me

Reste à mes côtés

When the night has come

Quand la nuit est venue

And the land is dark

Et que la terre est sombre

And the moon is the only light we see

Et que la lune est la seule lumière que nous voyons

No, I won’t be afraid

Non, je n’au­rai pas peur

Oh, I won’t be afraid

Oh, je n’au­rai pas peur

Just as long as you stand

Tant que tu restes

Stand by me

Tu restes à mes côtés

(Chœur:)

So dar­ling, dar­ling

Alors ché­rie, ché­rie

Stand by me

Restes à mes­cô­tés

Oh, stand by me

Oh, restes à mes côtés

Oh stand, stand by me, stand by me

Oh, restes, restes à mes côtés, restes à mes côtés

If the sky that we look upon

Si le ciel que nous contem­plons

Should tumble and fall

Devait dégrin­go­ler et tom­ber

Or the moun­tains should crumble in the sea

Ou si les mon­tagnes devaient s’é­crou­ler dans la mer

I won’t cry, I won’t cry

Je ne pleu­re­rai pas, je ne pleu­re­rai pas

No, I won’t shed a tear

Non, je ne ver­se­rai pas une larme

Just as long as you stand

Tant que tu restes

Stand by me

Tu restes à mes côtés