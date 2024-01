2024 : portons l’estocade !

L’année der­nière jour pour jour, le 1er jan­vier 2023, nous avan­cions :

2023 : la revanche des com­plo­tistes

Nous annon­cions alors les vic­toires rem­por­tées par les com­plo­tistes et nous écri­vions :

« Le qua­li­fi­ca­tif « com­plo­tiste » n’effraie plus. Mieux : il est à pré­sent un gage de cou­rage et d’honnêteté. »

Tout ce que les com­plo­tistes (les vrais résis­tants, pas les pla­tistes) dénoncent, se confirme : fausse pan­dé­mie, faux vac­cin, guerre des États-Unis contre la Russie via le proxy ukrai­nien, usage sys­té­ma­tique de l’in­ver­sion accu­sa­toire, etc.

Le temps fait le tri, et les com­plo­tistes se révèlent être des éclai­reurs. Les mani­pu­la­tions sont de plus en plus gros­sières. L’oligarchie panique et s’ef­force de col­ma­ter les brèches.

Trop tard ! Ce fai­sant elle se découvre : mor­bide, mal­veillante, per­verse, sata­niste, tota­li­taire. Les appa­rat­chiks mettent en place des lois pour contrô­ler l’in­for­ma­tion, mais cela accé­lère les prises de conscience.

• Thierry Breton, « senior advi­sor » chez Rothschild depuis bien long­temps(1), à pré­sent pro­mu com­mis­saire euro­péen, s’ef­force à Bruxelles de cen­su­rer les réseaux sociaux mais il trouve en face de lui Elon Musk(2).

• En France, de façon beau­coup plus sour­noise, le gou­ver­ne­ment s’ef­force de faire pas­ser une loi inter­di­sant toute cri­tique des déci­sions médi­cales sous cou­vert de « lutte contre les “dérives sec­taires” »(3). La ficelle est un peu grosse. Ce qui démontre par là même, l’é­tat d’af­flic­tion de nos diri­geants, élus com­pris puisque cette loi a été votée à l’Assemblée natio­nale et au Sénat. Les Français sont aver­tis, on ne leur fera plus une deuxième fois le « coup du virus qui tue et de la vac­ci­na­tion qui pro­tège ».

L’Europe de Bruxelles tente un coup de force en évin­çant — en cati­mi­ni tou­jours — ce qui reste de repré­sen­ta­tion popu­laire et en gom­mant les États-Nations(4).

Sur le plan mili­taire, l’OTAN perd toute cré­di­bi­li­té en Ukraine. L’Occident (Europe de Bruxelles, Royaume Uni, États-Unis, Israêl) s’embourbe à Gaza. Israêl ne par­vient pas à déclen­cher une mobi­li­sa­tion mondiale.

Sur le plan éco­no­mique la mon­tée en puis­sance des BRICS annonce des bou­le­ver­se­ments pro­fonds. La faillite annon­cée de la Russie est un bide total qui démontre la bêtise de nos dirigeants.

De fait c’est cet Occident déca­dent qui s’ef­fondre et ce n’est pas plus mal.

Alors en 2024, portons l’estocade !

Virons ces incom­pé­tents malé­fiques, nui­sibles, pernicieux.

« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pous­ser ! Tout ce qui est aujourd’hui – tombe et se décom­pose : qui donc vou­drait le rete­nir ? Mais moi – moi je veux encore le pous­ser ! » Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi par­lait Zarathoustra – Des vieilles et des nou­velles tables §20

Bonne Année !