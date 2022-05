Ne prenez pas la fraude à la légère !

Imaginons que l’on applique le barème du tram aux élus. La fraude de Macron s’é­le­vant au bas mot à plu­sieurs mil­lions d’eu­ros, les amendes dues s’é­lèvent à plu­sieurs cen­taines de mil­lions d’eu­ros. Et à cela ajou­tons les amendes à per­ce­voir de tous les ministres frau­deurs, et des dépu­tés, et des séna­teurs, et des maires ! Ce sont des mil­liards que l’ad­mi­nis­tra­tion fis­cale laisse filer. Si les amendes étaient payées, les caisses de retraite seraient bien vite renflouées.

Le plus grave est d’ordre moral : les per­sonnes à qui le Peuple confie le bon fonc­tion­ne­ment de la démo­cra­tie, la tor­pillent pour de sor­dides jouis­sances matérielles.

Massimo Luce