Philippe Vardon et sa sup­pléante Hermine Falicon avaient choi­si la bras­se­rie niçoise « L’Union » pour pré­sen­ter leur can­di­da­ture… d’u­nion des forces patriotes et sou­ve­rai­nistes, en ce jeu­di 19 mai 2022. Dans plu­sieurs cir­cons­crip­tions des Alpes Maritimes, cette union prend forme mal­gré les direc­tives du Rassemblement National, édic­tées à Paris.

Alors que cette union est sou­hai­tée par 74 % des sym­pa­thi­sants sou­ve­rai­nistes, elle est blo­quée par le Rassemblement National qui veut aller au bout de sa démarche égo­cen­trée et sui­ci­daire. Dès le 17 avril 2022, Nice Provence Info publiait une lettre ouverte aux sou­ve­rai­nistes fran­çais. Cet appel a reçu un écho par­mi les élus locaux qui aspirent eux aus­si à cette union, indis­pen­sable si l’on envi­sage une vic­toire et si l’on aspire à repré­sen­ter le Peuple. Mais ce n’est pas ain­si que les ins­tances natio­nales du RN voient les choses : le RN veut défendre son pré car­ré et pré­sen­te­ra des can­di­dats dans toutes les cir­cons­crip­tions, tor­pillant ain­si toute vel­léi­té d’u­nion. À se deman­der quelle est la démarche de Marine Le Pen car on ne peut faire mieux pour empê­cher la vic­toire des forces sou­ve­rai­nistes dans le pays, majo­ri­taires dans les urnes et tou­jours ber­nées depuis 50 ans. En ce sens, Marine est bien l’hé­ri­tière de son père (lire Marine Le Pen a‑t‑elle vrai­ment envie ? du 1er mai 2022).

Plusieurs élus RN des Alpes Maritmes s’é­rigent contre cette pos­ture mor­ti­fère. Nous l’a­vions vu avec Cagnes-sur-Mer (lire Quand Nice-Matin vient au secours du Rassemblement National du 2 mai 2022).

Et ce jeu­di 19 mai, Philippe Vardon, conseiller muni­ci­pal et régio­nal RN, enfon­çait le clou en expli­quant les rai­sons de l’u­nion qu’il fait avec Hermine Falicon, can­di­date dési­gnée par Reconquête. Marion Maréchal cau­tion­nait cette union par sa pré­sence. Philippe Vardon avoue qu’il ne s’at­ten­dait pas à cela, car il allait à cette élec­tion légis­la­tive « par habi­tude, tel un ham­ster dans sa roue, par habi­tude ». Et puis il eut « une cure de luci­di­té expresse » [sic]. Il ne fal­lait pas tant « sau­ver les retraites qu’un pays, voire une civi­li­sa­tion ». L’union avec Reconquête lui est appa­rue comme une évi­dence et comme une nécessité.

Les pro­pos de l’é­lu niçois s’ap­puient sur le bon sens et l’in­tel­li­gence poli­tique : « Le RN aurait dû s’ap­puyer sur Reconquête pour éli­mi­ner LR. Il fal­lait “aider” — dit-il en insis­tant — Reconquête, le RN était en posi­tion de force. Personne ne gagne tout seul. L’union se fai­sait au béné­fice du RN. » C’est évident pour tous, ou presque. Philippe Vardon pré­ci­sait bien sa posi­tion : « Je fais cette cam­pagne en tant qu’é­lu RN » en ajou­tant qu’il s’at­ten­dait à rece­voir d’un jour à l’autre un cour­rier recom­man­dé expé­dié de Paris XVIe lui annon­çant sa radia­tion du par­ti de Marine Le Pen.

Il est clair que le par­ti de Marine Le Pen se com­plaît dans une pos­ture sté­rile pour la France. Les appa­rat­chiks du par­ti y trouvent leur compte. Seules des per­son­na­li­tés fortes pour­ront sor­tir notre pays de cette ornière dans laquelle nous patau­geons depuis 50 ans.

Massimo Luce