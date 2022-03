Voici qui l’Occident finance et arme en Ukraine

L’horreur en Ukraine dont la presse internationale ne parle pas

Des enfants sol­dats for­més sur le modèle de Daesh ! Il s’a­git de l’en­traî­ne­ment mili­taire d’en­fants affi­liés au fameux « Bataillon Azov », un groupe de nazis opé­rant en Ukraine depuis de nom­breuses années, qui a été encou­ra­gé et finan­cé par les der­niers gou­ver­ne­ments de Kiev, et donc par l’Occident.

Les pho­tos sont récentes et non tru­quées, connues de cer­tains jour­na­listes rou­mains. La source a décla­ré qu’elle dis­po­sait d’une docu­men­ta­tion plus com­plète et qu’elle détaille­rait le sujet.

Cela ne vous rap­pelle rien ?

L’Occident aura de plus en plus de mal à masquer une vérité qui s’annonce explosive

Nous com­pre­nons pour­quoi le Nouvel Ordre Mondial déploie ad nau­seum une pro­pa­gande gro­tesque et mas­sive en même temps qu’elle veut muse­ler tous les médias qui ne la pro­pagent pas.

Il est regret­table que la France s’en­gage à côté de l’OTAN dans une sale affaire, tout comme elle s’é­tait enga­gée en Syrie pour ren­ver­ser le régime de Bachar El Assad. À chaque fois l’OTAN s’ap­puie sur des forces sup­plé­tives mal­saines, ultra-vio­lentes et fana­ti­sées, ce qui n’a rien de glo­rieux. À chaque fois la Russie les a vaincues.

Georges Gourdin