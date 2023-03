La Gauche indécrottable

Lisez bien, c’est écrit noir sur blanc :

« Il faut être bien fébrile et replié sur soi pour craindre ces enfants, ces jeunes qui, eux, ont le cou­rage d’af­fron­ter l’in­con­nu pour fuir les injus­tices, la misère, la guerre.«

Et ce n’est pas fini :

« Ces enfants, ces jeunes sont des exemples de vie. Notre République, dans ce qu’el­lel a de meilleur, son uni­ver­sa­lisme, ses droits humains ne peut consi­dé­rer ces enfants, ces jeunes comme une menace à sa sécu­ri­té. Ils ne demandent qu’à étu­dier, tra­vailler, par­ta­ger leur vécu, s’in­té­grer.«

Vous en riez ou vous en pleu­rez ? Vous allez en pleu­rer car ce n’est pas fini :

« Allons nous perdre toutes ces intel­li­gences qui n’ont pour seul but que d’être au ser­vice de la col­lec­ti­vi­té ? »

Le PCF — com­prendre Parti Communiste Français — qui existe tou­jours semble t‑il, puis­qu’il reven­dique un secré­taire dépar­te­men­tal — ne pou­vait pas ne pas cau­tion­ner les pro­pos de son ami de Gauche et a tenu à appor­ter son eau au mou­lin de la bêtise. Il dénonce « le sor­dide fonds de com­merce de Philippe Vardon ».

Sauf que Philippe Vardon, contrai­re­ment à ces idéo­logues déca­tis, a gran­di dans le quar­tier des Moulins à Nice et il sait bien de quoi il parle.

Cette gauche refuse de voir :

• qu’elle est mani­pu­lée par la finance mon­dia­liste qui voit dans l’im­mi­gra­tion de masse une main d’œuvre bon mar­ché, mais aus­si

• la casse des cultures enra­ci­nées, des peuples unis, des nations solides (du reste la banque Rothschild ne s’en est jamais caché qui voyait dans les États-Nations un obs­tacle à l’ex­pan­sion de sa richesse),

• la cor­ré­la­tion mani­feste et dra­ma­tique entre insé­cu­ri­té et immi­gra­tion. Cette liste s’ar­rête à 2018. Combien d’at­ten­tats à conno­ta­tion isla­miste depuis lors ? Combien de per­sonnes égor­gées ? Récemment encore à Saint-Jean-de-Luz.

Cette gauche est res­pon­sable de notre situa­tion actuelle. Et nous ne par­lons même pas de la catas­trophe éner­gé­tique, de l’en­trée en guerre qui s’an­nonce, de la bra­de­rie de nos fleu­rons indus­triels, de notre endet­te­ment, etc. Ces vieillards qui ont fait tout faux toute leur vie, n’ont même pas la digni­té de « la fer­mer », à défaut de faire amende honorable.

Faudra t‑il attendre qu’ils meurent, ces dino­saures, pour assai­nir le débat politique ?

Massimo Luce