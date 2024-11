• Le conflit régio­nal en Ukraine, pré­cé­dem­ment pro­vo­qué par l’Occident, a acquis des élé­ments de carac­tère mon­dial.

• Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accom­plies.

• En réponse à l’u­ti­li­sa­tion à longue por­tée amé­ri­caines et bri­tan­niques, les forces armées russes ont lan­cé, le 21 novembre der­nier, une frappe com­bi­née sur l’une des ins­tal­la­tions du com­plexe défense-indus­trie de l’Ukraine.

• Dans des condi­tions de com­bat, l’un des plus récents sys­tèmes russes de mis­siles à moyenne por­tée a été tes­té, en l’oc­cur­rence un mis­sile balis­tique en confi­gu­ra­tion hyper­so­nique non nucléaire.

• Nous nous consi­dé­rons auto­ri­sés à uti­li­ser nos armes contre les ins­tal­la­tions mili­taires des pays qui auto­risent l’u­ti­li­sa­tion de leurs armes contre nos ins­tal­la­tions(3).

• Bien enten­du, lorsque nous choi­si­rons, si néces­saire et à titre de mesures de rétor­sion, des cibles à frap­per par des sys­tème tels qu’Oreshnik sur le ter­ri­toire de l’Ukraine, nous pro­po­se­rons à l’a­vance aux civils de quit­ter ces zones dan­ge­reuses et nous deman­de­rons aux citoyens des pays amis qui s’y trouvent de le faire(4).

• Il n’existe aucun moyen de contrer ces armes aujourd’hui.