Paisan, mesfisa-te ! Paysan, méfie-toi !

Les pay­sans doivent inté­grer dans leur démarche que tous les élus — à l’ins­tar de Michel Barnier, ancien ministre de l’Agriculture qui a « réus­si » — se foutent pas mal du sort des pay­sans. Et ce n’est pas leurs sui­cides qui les émeuvent. Au contraire cela fait autant de pay­sans de moins !

Notre Premier ministre est gra­ti­fié pour cela par le Système qui lui attri­bue plus de 25 000 euros par mois de retraite (hors ses émo­lu­ments et avan­tages actuels de Premier ministre). La plu­part de nos pay­sans ne gagnent pas cela en une année en tra­vaillant 70 heures et plus par semaine.

Paysans, quand arrêterez vous de vous faire berner ?