Les mondialistes aveuglés par leur outrecuidance

La tête d’œuf Jacques Attali, major de pro­mo­tion de l’École poly­tech­nique (1965), troi­sième de l’ENA (1970), conseiller stra­tège de tous les pré­si­dents de la répu­blique dont il assure la pro­mo­tion(2), com­ment a‑t-il pu ne pas voir venir la vague Trump ? Et conti­nuer comme s’il n’al­lait rien se pas­ser aux États-Unis le 5 novembre !

On peut ima­gi­ner qu’il ment pour ne pas som­brer dans le ridi­cule et anéan­tir son image de grand gou­rou por­té par son ton péremp­toire, voire arro­gant. Mais le conte­nu et la forme de l’en­tre­tien sur BFMTV indiquent qu’il est effec­ti­ve­ment hébé­té. De plus Attali ne parle pas en son nom propre. Il aurait pu dire :

« Je ne me suis pas pré­pa­ré du tout à cette hypo­thèse ». Non, il dit :

« On ne s’est pas pré­pa­ré du tout à cette hypo­thèse ».

Ce qui démontre bien, s’il en était besoin, que Jacques Attali appar­tient à une enti­té dont il est le « sher­pa » (lire à ce pro­pos Attali se fout bien de la démo­cra­tie du 5 sep­tembre 2024). Cette enti­té œuvre de longue date à la mise en place d’un Nouvel Ordre Mondial dont le siège serait à Jérusalem, nous l’a­vons suf­fi­sam­ment mon­tré dans nos colonnes. Cette enti­té, com­plo­teuse, est tel­le­ment puis­sante qu’elle déclenche des guerres ou des pan­dé­mies mon­diales, met en place les diri­geants de tous les pays occi­den­taux, ren­verse les régimes qui ne lui conviennent pas, en bref fait la pluie et le beau temps depuis des décen­nies, voire plus. Elle s’est sen­tie omni­po­tente, au des­sus du Peuple — des Peuples — qu’elle mani­pule avec efficacité.

Et cette entité globaliste, que l’on nommera « État profond », n’a pas vu la montée en puissance de Trump ?

Avec les moyens puis­sants et sophis­ti­qués de contrôle et de mani­pu­la­tion de l’o­pi­nion, l’État pro­fond n’a pas vu la vic­toire sans appel de Trump, et ne veut pas la voir, ne peut pas la voir.

Raz de marée élec­to­ral en faveur de Trump dans tous les États américains

Tout le monde savait — à tout le moins : toutes les per­sonnes curieuses dotées d’un peu d’es­prit cri­tique — tout le monde pres­sen­tait que Trump allait l’emporter, même… Nice Provence Info qui annon­çait la veille du scru­tin la vic­toire atten­due du can­di­dat répu­bli­cain. Mais l’État pro­fond, sûr de lui et domi­na­teur, ne l’a pas vu venir car il « ne s’était pas pré­pa­ré du tout à cette hypo­thèse ».

Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre

L’État pro­fond est tel­le­ment pen­ché sur son pro­gramme qu’il n’a pas tiré les leçons de l’é­chec de l’in­jec­tion mon­diale, dite Covid 19. Il n’a pas tiré les leçons de l’é­chec mili­taire de l’Otan en Ukraine. Il n’a rien com­pris à la mon­tée en puis­sance des BRICS. Il n’a rien com­pris à l’é­lec­tion de Trump.

Avec une toute autre approche, notre grand savant fran­çais, le phy­si­cien Philippe Guillemant, nous l’an­nonce depuis des années. Il répète : « Nous avons déjà gagné dans le futur ! »

Les com­plo­teurs ont déjà per­du, mais ils ont du mal à le voir, et c’est tant mieux ! Laissons Attali et ses com­pères à leurs chi­mères, le monde de demain, le « Futur lumi­neux » de Philippe Guillemant, se met en place sans eux, pire : contre eux ! Tenons bon ! Encore un peu de patience.

Le « Foutur » s’éloigne tandis que se perçoit le « Futur lumineux »

« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pous­ser ! Tout ce qui est aujourd’hui – tombe et se décom­pose : qui donc vou­drait le rete­nir ? Mais moi – moi je veux encore le pous­ser ! » Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi par­lait Zarathoustra – Des vieilles et des nou­velles tables §20.

Ensemble pous­sons ce qui s’écroule !