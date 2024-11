Jacques Attali : œuvre de tant de jours en un jour effacée

• Ensuite, il n’é­tait pas bien dif­fi­cile de pré­voir la vic­toire de Trump. C’est du reste ce que nous avons fait la veille du résul­tat en écri­vant : « Ce qui nous conforte dans l’idée que Trump gagne­ra la lutte dans les urnes »(1). Attali, le « sur-doué » devrait lire Nice Provence Info !

C’est très grave et extrê­me­ment inquié­tant sur la qua­li­té des conseils que pro­di­guait le « sher­pa » de Mitterrand. Attali, le conseiller de tous les pré­si­dents depuis 50 ans, inca­pable de pré­voir la vic­toire de Trump ! Attali voit son action intri­gante de tant d’an­nées, s’ef­fon­drer : Jérusalem ne sera pas la capi­tale du monde. Toutes ses mani­pu­la­tions, toutes ses embrouilles, toute son œuvre s’ef­fondrent. Il doit pen­ser au Cid : « Œuvre de tant de jours en un jour effa­cée ».

Attali est en mode « Panique » : il délire

Son inter­view est révé­la­trice de son état dégra­dé. Selon lui, tout allait bien avec Biden et aurait pu conti­nuer ain­si avec Kamala Harris, et puis voi­là de façon sou­daine et inat­ten­due, les États-Unis bas­culent dans le tota­li­ta­risme. Mais pas la France où il choi­sit tous les blancs becs qui occu­pe­ront le palais de l’Élysée(2) à la suite d’un pro­ces­sus… démocratique !

La jour­na­liste com­plice Neila Latrous pré­serve son inter­lo­cu­teur en évi­tant toute contra­rié­té, ce qui n’est pas très pro­fes­sion­nel. Heureusement les nom­breux com­men­taires qui suivent cette publi­ca­tion sur la Toile, sont una­nimes. Citons par exemple celui-ci de @pierreantoinegouin : « Mr Attali vous avez conseillé bon nombre d’hommes poli­tiques depuis Mitterrand jus­qu’à Macron. Franchement vous êtes fier de vos conseils et de vos idées quand on voit l’é­tat du pays FRANCE ? C est une héca­tombe ! Vous avez des res­pon­sa­bi­li­tés et des comptes à rendre comme beau­coup d’autres ! On attend plu­tôt des excuses de votre part que des conseils ! Taisez vous ». Presque tous les com­men­taires sont de cet acabit.

Nous, qui nous atta­chons à pré­ser­ver notre belle culture fran­çaise(3), ter­mi­ne­rons sur cette phrase de Victor Hugo :