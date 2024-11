Satanisation et titanisation : retour sur la « Porte des Ténèbres »

Dans l’un de ses ouvrages post­humes, Symboles de la Science sacrée, dans le cha­pitre XXII, inti­tu­lé « Sur la signi­fi­ca­tion des fêtes car­na­va­lesques », article publié la pre­mière fois en 1945, Guénon évoque une ori­gine plu­tôt récente de ces fêtes, il s’agit des Saturnales des anciens Romains.

« Pendant ces fêtes », dit-il « les esclaves com­man­daient aux maîtres et ceux-ci les ser­vaient ; on avait alors l’image d’un véri­table “monde ren­ver­sé” où tout se fai­sait à rebours de l’ordre nor­mal. […] Il s’agit d’un ren­ver­se­ment des rap­ports hié­rar­chiques et un tel ren­ver­se­ment consti­tue, d’une façon géné­rale, un des carac­tères les plus nets de “sata­nisme” » […]

Nous avons signa­lé dans notre article pré­cé­dent ce même ren­ver­se­ment opé­ré par les orga­ni­sa­teurs des « fêtes » de Toulouse concer­nant les pseu­do-per­son­nages « mytho­lo­giques » qui fait d’un monstre assoif­fé de sang et en manque de chair fraîche, le Minotaure, le gen­til patron de la ville de Toulouse qui va « pro­té­ger » ses citoyens (au lieu de les dévo­rer tout crus) et d’une belle et douce prin­cesse (Ariane) venant au secours de son bien-aimé (Thésée) une hor­rible araignée.

Redonnons la parole à René Guénon qui écri­vait, voi­ci 80 ans : « On voit par ces exemples qu’il y a inva­ria­ble­ment, dans les fêtes de ce genre, un élé­ment « sinistre » et même « sata­nique » et ce qui est tout par­ti­cu­liè­re­ment à noter, c’est que c’est pré­ci­sé­ment cet élé­ment même qui plaît au vul­gaire et excite sa gaie­té : c’est là, en effet, quelque chose qui est très propre, et plus même que quoi que ce soit d’autre, à don­ner satis­fac­tion aux ten­dances de l’ “homme déchu”, en tant que ces ten­dances le poussent à déve­lop­per sur­tout les pos­si­bi­li­tés les plus infé­rieures de son être ».

Cette des­crip­tion arché­ty­pale jun­gienne de la psy­cho­lo­gie des foules for­mu­lée ici par René Guénon est de nature à expli­quer que plus d’un mil­lion de per­sonnes se sont pré­ci­pi­tées avec enthou­siasme dans les bras de Satan lors de ces fêtes toulousaines.

Titan et Satan : les machines de Toulouse sont les filles de ce couple monstrueux

La sata­ni­sa­tion de notre socié­té a débu­té avec l’apparition du per­son­nage de Satan issu des reli­gions du Livre, « l’ange déchu », appe­lé aus­si Lucifer ; il n’est donc pas uni­que­ment un pro­duit du catho­li­cisme, comme le croient la majo­ri­té des gens mais aus­si du judaïsme et de l’islam ; et il est donc d’une appa­ri­tion récente, com­pa­ré à celle de Titan, qui est l’homologue de Satan pour les reli­gions tra­di­tion­nelles anciennes non-mono­théistes, et qui serait d’origine anté­di­lu­vienne (donc avant 12000 ans).

Nous aurions donc pu tout aus­si bien par­ler d’une tita­ni­sa­tion de notre monde.

Contrairement à ce que nous pour­rions pen­ser, c’est le plus ancien des deux com­pères, Titan, qui est tour­né vers les « nou­velles tech­no­lo­gies »(2) et n’a de cesse de prô­ner la robo­ti­sa­tion de l’humain grâce à laquelle les trans­hu­ma­nistes espèrent accé­der à l’immortalité. On sait que le rêve des trans­hu­ma­nistes est de rem­pla­cer Dieu et ils le mani­festent concrè­te­ment à la mesure de leurs capa­ci­tés toutes maté­rielles comme par exemple, ce qu’ils appellent « l’intelligence arti­fi­cielle » qui, comme tout ce qui est arti­fi­ciel, est appe­lé à dis­pa­raître parce qu’éphémère.

À l’origine, les Titans étaient des géants et leurs suc­ces­seurs ont gar­dé la nos­tal­gie de ce qui est grand, fort, qui peut mon­ter haut dans le ciel pour riva­li­ser avec Dieu. Le rêve de la tour de Babel s’est concré­ti­sé dans notre période contem­po­raine par la construc­tion de tours plus hautes encore qui grat­taient le ciel et venaient titiller la plante des pieds de Dieu ; les pre­miers de ces gratte-ciels ont été construits à la fin du XIXe siècle à New-York et à Chicago.

Les roi­te­lets arabes ont conti­nué l’érection (sic) de ces tours dans leurs déserts en riva­li­sant entre eux pour savoir qui aurait la plus haute, et qui aura le por­te­feuille le plus épais. C’est exac­te­ment la mani­fes­ta­tion de ce qu’on appelle l’hubris, la vani­té qui ne tient qu’à des prouesses d’ordre maté­riel à défaut de pou­voir être com­pé­ti­tifs dans d’autres domaines plus spirituels.

De même que ces roi­te­lets ont appré­cié la prin­ci­pale qua­li­té tita­nesque qui consiste à être grand, gros et fort et à briller, à être ruti­lant comme leurs véhi­cules de luxe et à cra­cher si pos­sible du feu (par les tuyaux d’échappement), his­toire d’en impo­ser au voi­sin de tente. Titan est aus­si celui qui brille comme Lucifer.

Satan, lui, à l’inverse, excelle dans un autre domaine, celui des ténèbres ; il est le maître des anciens gri­moires, des che­mins tor­tueux peu­plés de créa­tures étranges, des cris d’angoisse dans la nuit, des opé­ra­tions occultes qui se pra­tiquent encore de nos jours et même avec plus d’intensité qu’auparavant, comme le sacri­fice d’enfants, les chasses à l’homme, aux enfants ou aux femmes dans des forêts impé­né­trables, les tor­tures les plus inima­gi­nables, la consom­ma­tion de sang humain, les cultes à des dieux zoo­morphes (comme le Minotaure ou Lilith), les orgies zoo­philes, etc.

Vous avez com­pris que les machines qu’ont tel­le­ment admi­rées les Toulousains par­ti­cipent à la fois

• des rêves tita­nesques : elles uti­lisent des tech­no­lo­gies de pointe, elles sont gigan­tesques, énormes, pro­duisent toutes sortes d’effets spec­ta­cu­laires, crachent le feu et l’eau et,

• en même temps, elles font réfé­rence à toutes les super­sti­tions, à tous les monstres, à toutes les hor­reurs qu’ont pu inven­ter toutes sortes d’inquisitions reli­gieuses ou éta­tiques afin d’effrayer les popu­la­tions tout au long des siècles pas­sés ; vous avez cru que ce temps était révo­lu ? Eh bien non, il revient de nos jours avec encore plus de cruau­té et d’indicibles souffrances.

Guénon, à l’époque où il écri­vait ce texte que nous citions plus haut, pen­sait que ces mani­fes­ta­tions de type sata­nique iraient en se raré­fiant car, disait-il, « cette dis­pa­ri­tion consti­tue, quand on va au fond des choses, un symp­tôme fort peu ras­su­rant, puisqu’elle témoigne que le désordre fait irrup­tion dans tout le cours de l’existence et s’est géné­ra­li­sé à un tel point que nous vivons en réa­li­té, pour­rait-on dire, dans un sinistre “car­na­val per­pé­tuel” ».

Or, actuel­le­ment, en 2024, au moment où nous vivons les pires moments de ce cycle qui n’en finit pas de mou­rir, ces mani­fes­ta­tions se sont, au contraire, mul­ti­pliées et ont inves­ti la tota­li­té de la socié­té mon­diale à tel point qu’on pour­rait pen­ser, dans la logique de ce que disait Guénon en 1945, que les tita­no-sata­nistes craignent tel­le­ment de dis­pa­raître qu’ils font tout pour mas­quer leur irré­sis­tible déclin et pour faire croire qu’ils pour­raient encore avoir quelque influence mais, trop, c’est tou­jours trop !

À la fin du cycle et de ses ter­reurs, il y a tou­jours un retour­ne­ment salu­taire qui réta­blit l’ordre cos­mique et qui voit réap­pa­raître l’Âge d’or ; ce retour­ne­ment inter­vient tou­jours d’une manière très bru­tale afin qu’il ne reste aucune trace, ni de ces êtres malé­fiques qui ont pro­li­fé­ré comme de la ver­mine sur le corps de la Terre, ni des zom­bies qui les ont adulés.

Pierre-Émile Blairon

Illustration à la une : sta­tue d’Atlas à New York, située au Rockefeller Center repré­sente Atlas por­tant le poids du ciel sur ses épaules, comme puni­tion pour avoir défié Zeus. Elle a été construite en 1936 par Lee Lawrie et René Chambellan, avec un style typique de l’Art Déco (Juan Manuel Sole).

Dans la mytho­lo­gie grecque, Atlas ou Atlante est un jeune Titan condam­né par Zeus à por­ter sur ses épaules les piliers qui ont main­te­nu la terre sépa­rée du ciel. Il était le fils de Japet et de Clymène et le frère de Prométhée, Épimé­thée et Ménétios. Il était éga­le­ment le père des Hespérides, des Hyades, de Calypso et des Pléiades.