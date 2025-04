Trump anéantit l’enfumage « droite-gauche »

Avec sa logique uni­la­té­rale de la loi du plus fort, Donald Trump a por­té un coup de plus — fatal ? — à l’ordre éco­no­mique mon­dial. Un sys­tème bâti après la Seconde Guerre mon­diale fon­dé sur la coopé­ra­tion, l’ou­ver­ture des mar­chés et la confiance entre les nations. Le « Plus Jamais Ça » pour évi­ter que le monde ne sombre à nou­veau dans les égoïsmes éco­no- miques qui avaient pré­cé­dé le conflit(1).