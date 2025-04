Laurent Wauquiez doit retourner à l’école

Mais la pro­po­si­tion « dure et radi­cale » de Laurent Wauquiez qui « résou­dra le pro­blème des OQTF », consiste à…

déroger aux décisions de Justice !

Voilà pour­quoi les Français sont indignés.

Ce Normalien, agré­gé d’his­toire, énarque, entre à l’Assemblée natio­nale en 2004 en rem­pla­ce­ment de Jacques Barrot(1), puis est nom­mé en 2007 secré­taire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gou­ver­ne­ment. Laurent Wauquiez a pas­sé sa vie à édic­ter des lois qu’il recom­mande de ne pas respecter.

Petit rap­pel séman­tique pour notre Normalien :

Obligation Dict.: Obligation impo­sée par la loi à une per­sonne de faire quelque chose (Barr. 1974). Obligation dont l’i­nexé­cu­tion est sanc­tion­née par le droit (Jur. 1971). Quitter Dict. Quitter qqc.: Renoncer à. Territoire fran­çais Notre agré­gé d’his­toire oublie tout sim­ple­ment que Jacques Cartier recon­naît et donne son nom à l’île de Saint-Pierre lors de son deuxième voyage en 1536. Depuis lors les deux îles Saint-Pierre et Miquelon ont tou­jours été par­tie inté­grante du ter­ri­toire fran­çais. Saint-Pierre-et-Miquelon est actuel­le­ment une col­lec­ti­vi­té d’outre-mer ( COM ) au sein de la République Française.

Wauquiez a tout faux !

Mais l’ou­trage ne s’ar­rête pas là.

Wauquiez humi­lie nos com­pa­triotes loin­tains Saint-Pierrais ou Miquelonais qui mènent une vie aus­tère pour main­te­nir un ter­ri­toire mari­time impor­tant bien loin de la Métropole. En outre, d’après la nou­velle étude de 2023 de l’Institut d’émission des dépar­te­ments d’Outre-mer (IEDOM), Saint-Pierre et Miquelon a connu une évo­lu­tion posi­tive dans cer­tains sec­teurs (tou­risme, BTP), alors que celui de la pêche s’est dégra­dé. Le taux de chô­mage a conti­nué de recu­ler, de même que celui de l’inflation. Et Wauquiez — pour remer­cier nos com­pa­triotes de tous leurs efforts — veut leur envoyer des délin­quants étran­gers les plus dan­ge­reux ! C’est insupportable.

Wauquiez, l’archétype du politicien français : énarque donc irresponsable et inculte, de surcroît infatué et néfaste.