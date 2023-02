Ma semaine d’observation de l’info (19 février 2023)

Dimanche 12 février 2023

Toute la semaine, il a été ques­tion de bal­lons… non, pas de foot : de bal­lons ! Ceux qui viennent embê­ter les Américains, qui en sont au point d’en­voyer des avions de chasse pour les détruire. Il en arrive tous les jours. Les auto­ri­tés amé­ri­caines n’ont pas pré­ci­sé la nature de ces nou­veaux engins volants, mais ont affir­mé qu’ils ne res­sem­blaient pas par­fai­te­ment au pre­mier bal­lon chi­nois, qui avait été abat­tu par les États-Unis le 4 février.

Personne ne pense sérieu­se­ment à une réédi­tion de l’é­mis­sion d’Orson Welles « La guerre des mondes » qui — paraît-il — avait jeté les New-yor­kais dans les rues par peur des mar­tiens. Là, rien de tel. On est quand même sur­pris que l’es­pace aérien amé­ri­cain, sûre­ment le mieux sur­veillé au monde (depuis un fameux 11 sep­tembre et ses trois tours…), puisse être ain­si vio­lé plu­sieurs fois en une dizaine de jours, et que cela fasse un tel ram­dam dans la presse. On ne parle presque plus que de cela. En tous cas, cela a com­plè­te­ment occul­té les révé­la­tions de Seymour Hersh. Ce grand jour­na­liste amé­ri­cain, âgé aujourd’­hui de 85 ans, vient de publier un dos­sier explo­sif (c’est le cas de le dire), dans lequel il avance d’une manière pres­qu’ir­ré­fu­table que le dyna­mi­tage des gazo­ducs Nordstream 1 et 2 en mer Baltique en sep­tembre der­nier n’é­tait pas du tout du fait des Russes. Pas trop sur­pre­nant, on ne com­prend pas pour­quoi ceux-ci vien­draient sabo­ter leur propre source de reve­nus !

Seymour Hersh, lui, déclare que la déci­sion a été prise dès la fin de 2021, avant l’in­va­sion de l’Ukraine. En juin 2022, des plon­geurs de la marine amé­ri­caine auraient pla­cé des explo­sifs sur les pipe­lines dans le cadre d’un exer­cice de l’OTAN inti­tu­lé Baltops 2022. Ces explo­sifs auraient ensuite été déclen­chés à dis­tance en sep­tembre… L’opération aurait été ordon­née par le pré­sident Joe Biden lui-même et menée sous la direc­tion de la CIA.

Vous trou­ve­rez les expli­ca­tions détaillées ici :

Comment les Américains ont fait sau­ter Nord Stream

On com­prend mieux après tout ça, la foca­li­sa­tion des jour­na­listes sur la chasse aux bal­lons… Ça occupe l’es­prit…

En France, c’est un bal­lon belge qui a sur­vo­lé les manifs contre la loi sur les retraites…

Lundi 13 février 2023

Cinglante réponse aux « éco­los bobos » same­di der­nier à Montpellier. 13 à 15 000 per­sonnes sont venues mani­fes­ter et défi­ler, la plu­part vêtues de noir, mon­tées sur de magni­fiques che­vaux camar­guais. Ils étaient là pour défendre les tra­di­tions tau­rines et la rura­li­té. La foule les atten­dait au pied du Corum, le palais des congrès de Montpellier.

Mais les gar­dians n’é­taient pas les seuls. De nom­breux élus (maires, dépu­tés, séna­teurs) avaient sor­ti leur écharpe tri­co­lore, les chas­seurs leur cha­suble orange fluo, et les Arlésiennes leur magni­fique cos­tume tra­di­tion­nel. Les défen­seurs de la « bou­vine », ces jeux tau­ro­ma­chiques sans mise à mort, com­plé­taient le tableau.

Tout est par­ti d’une tri­bune publiée dans Le Monde, la gazette des bobos éco­los des villes, dans laquelle un col­lec­tif d’une cin­quan­taine de per­sonnes récla­mait l’in­ter­dic­tion de ces jeux mil­lé­naires.

Comme l’a expli­qué Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès, une com­mune proche de Montpellier : « Il y a un mou­ve­ment poli­tique, celui de l’é­co­lo­gie puni­tive, com­po­sé d’é­lus ani­ma­listes et éco­lo­gistes, qui sou­haitent remettre en cause des pans entiers de nos tra­di­tions et de nos manières de vivre ».

Il est grand temps que des voix s’é­lèvent contre ces dik­tats des khmers verts.