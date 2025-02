Cliquer sur une image pour lan­cer le diaporama

Qui définira le montant entre 750 et… 9 000 euros ?

Mario Martinet, maire de Berre L’Étang, semble étour­di par une sorte de fré­né­sie puni­tive que plus rien n’ar­rê­te­ra. Contre l’é­du­ca­tion et l’exem­pla­ri­té, il est par­ti dans une course répres­sive déchaî­née.

Les amendes pour déjec­tions canines aban­don­nées sur la voie publique vont de 35 € à 750 € en France, sui­vant les muni­ci­pa­li­tés. Berre l’Étang, qui arrive en 717e posi­tion en PACA en terme de reve­nu fis­cal moyen (avec 20 370 €(1)), qui n’est pas une ville tou­ris­tique… a choi­si d’ap­pli­quer les barèmes d’a­mendes les plus lourds pos­sibles (750 € pour déjec­tions canines).

Et

En Même Temps,

le maire reste pitoya­ble­ment à la traîne en per­sis­tant — contre tout bon sens — à pavoi­ser son Hôtel de ville aux cou­leurs de l’Ukraine. Comment ? Ne sait-il pas encore que l’OTAN a per­du la guerre en Ukraine ? Et que le tyran san­gui­naire mis en place à Kiev par l’Occident pleure pour avoir un stra­pon­tin aux négo­cia­tions qui se des­sinent entre Trump et Poutine pour régler le sort de ce que fut l’Ukraine.

Il est plus facile de dres­ser des amendes que de réfléchir.